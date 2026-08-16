Hugo González y Laura Cabanes suman una nueva plata y bronce para España en el Europeo de natación

España estrenó este domingo su medallero en la piscina del Europeo de natación de París con dos medallas en apenas cinco minutos. Hugo González conquistó la plata en los 200 estilos y Laura Cabanes logró el bronce en los 200 mariposa. Hugo González, campeón continental en 2021, se quedó a solo dos décimas del oro del húngaro Hubert Kos. El español firmó una actuación sobresaliente y estableció un nuevo récord del Campeonato y de España con un tiempo de 1:54.44.

González afrontó la final por la calle cuatro y aprovechó la ausencia del ídolo local Leon Marchand, que no participó debido a unas molestias, aunque finalmente no pudo alcanzar el oro.

A continuación, Laura Cabanes, de 20 años, completó la jornada perfecta para España con el bronce en los 200 mariposa. La nadadora española logró un tiempo de 2:07.21 y resistió el ataque de la irlandesa Ellen Walshe para subir por primera vez a un podio absoluto. El oro fue para la británica Keanna MacInnes, mientras que la danesa Helena Rosendahl Bach se llevó la plata. Las dos medallas de la natación en piscina se suman a los ocho metales conquistados la semana pasada por la natación artística española, liderada por Iris Tió.