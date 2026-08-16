Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Natación

Hugo González y Laura Cabanes suman una nueva plata y bronce para España en el Europeo de natación

González se quedó a tan solo dos décimas del oro y Cabanes asegura su primer podio absoluto.

Hugo González

Hugo González Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

España estrenó este domingo su medallero en la piscina del Europeo de natación de París con dos medallas en apenas cinco minutos. Hugo González conquistó la plata en los 200 estilos y Laura Cabanes logró el bronce en los 200 mariposa. Hugo González, campeón continental en 2021, se quedó a solo dos décimas del oro del húngaro Hubert Kos. El español firmó una actuación sobresaliente y estableció un nuevo récord del Campeonato y de España con un tiempo de 1:54.44.

González afrontó la final por la calle cuatro y aprovechó la ausencia del ídolo local Leon Marchand, que no participó debido a unas molestias, aunque finalmente no pudo alcanzar el oro.

A continuación, Laura Cabanes, de 20 años, completó la jornada perfecta para España con el bronce en los 200 mariposa. La nadadora española logró un tiempo de 2:07.21 y resistió el ataque de la irlandesa Ellen Walshe para subir por primera vez a un podio absoluto. El oro fue para la británica Keanna MacInnes, mientras que la danesa Helena Rosendahl Bach se llevó la plata. Las dos medallas de la natación en piscina se suman a los ocho metales conquistados la semana pasada por la natación artística española, liderada por Iris Tió.

Marta García se cuelga la plata europea en los 5.000 metros y confirma su regreso a la élite

Marta García

Publicidad

Deportes

Rodri Hernández

Principio de acuerdo Manchester City-Barça por Rodri

Hugo González

Hugo González y Laura Cabanes suman una nueva plata y bronce para España en el Europeo de natación

Participantes de la carrera de burros

Moro destrona a Dinamita y se corona en la carrera de burros de Escairón

Plantilla del Arsenal
Fútbol

El Arsenal arrasa al Manchester City y conquista la Community Shield

Cristiano Ronaldo
Fútbol

Cristiano anuncia su retirada: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"

Nueva medalla para la rítmica española: plata en el ejercicio mixto
Gimnasia Rítmica

Nueva medalla para la rítmica española: plata en el ejercicio mixto

El equipo de Alejandra Quereda y Ana Peláez se cuelga un nuevo metal después del oro conseguido el sábado.

La atleta Carolina Robles durante el maratón del Europeo de Birmingham
Atletismo

La selección femenina se lleva el bronce en el maratón por equipos

España sigue colgándose preseas en el Campeonato Europeo de Atletismo de Birmingham.

Rafa Jódar

Rafa Jódar firma una remontada extraordinaria salvando dos bolas de partido ante Shapovalov

Novak Djokovic

Djokovic dice que sufre "una condición médica que empeora con calor y humedad"

El equipo español de gimnasia rítmica, formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, en el Campeonato del Mundo.

España vuelve a reinar 35 años después: oro mundial en rítmica y billete directo para Los Ángeles 2028

Publicidad