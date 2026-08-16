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El Arsenal arrasa al Manchester City y conquista la Community Shield

Arteta celebra un inicio perfecto antes del comienzo de la Premier League.

Plantilla del Arsenal

Plantilla del Arsenal Europa Press

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Daniel Caballero
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El Arsenal comenzó la temporada de la mejor manera posible al conquistar este domingo la Community Shield tras golear 3-0 al Manchester City. El vigente campeón de la Premier League mostró una clara superioridad ante un conjunto de Enzo Maresca que dejó numerosas dudas a pocos días del inicio del campeonato.

Los de Mikel Arteta se adelantaron apenas 25 segundos después del comienzo. Myles Lewis-Skelly filtró un gran pase para Riccardo Calafiori, que se plantó ante Gianluigi Donnarumma y definió con tranquilidad para poner el 1-0. El Arsenal amplió su ventaja antes del descanso. Una nueva combinación ofensiva permitió a Kai Havertz aparecer en el segundo palo y superar de cabeza al guardameta italiano para establecer el 2-0.

Después del segundo tanto el City intentó reaccionar y tuvo en Erling Haaland a su principal amenaza, pero David Raya respondió con varias intervenciones de mérito. En el inicio de la segunda parte, el Arsenal sentenció el encuentro con el 3-0. Christos Tzolis asistió a Martin Odegaard, que dejó atrás a Josko Gvardiol y marcó a puerta vacía. Este resultado supone un duro golpe para un Manchester City que mostró problemas tanto en defensa como en algunas de sus nuevas incorporaciones. El debut de Elliott Anderson, fichado por unos 130 millones, estuvo lejos de las expectativas, mientras que Mateo Kovacic tampoco logró hacerse con el control del centro del campo.

El triunfo refuerza las aspiraciones del Arsenal antes del comienzo de la Premier y aumenta las dudas en torno al City, que todavía tiene varias operaciones pendientes en el mercado, entre ellas el futuro de Rodri y el interés por Enzo Fernández. La Premier League arrancará el próximo viernes con el duelo entre el Arsenal y el recién ascendido Coventry City. El Manchester City debutará el domingo ante el Bournemouth.

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