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La selección femenina se lleva el bronce en el maratón por equipos

España sigue colgándose preseas en el Campeonato Europeo de Atletismo de Birmingham.

La atleta Carolina Robles durante el maratón del Europeo de Birmingham

La atleta Carolina Robles durante el maratón del Europeo de Birmingham RFEA

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Daniel Caballero
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La selección española femenina de maratón conquistó este domingo la medalla de bronce por equipos en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham, en Reino Unido. El combinado español estuvo formado por Carolina Robles, octava; Fátima Azzaharaa Ouhaddou, decimoquinta; Ester Navarrete, decimoctava; y Meritxell Soler, vigésima.

La carrera tuvo su salida y llegada en la céntrica Victoria Square y constó de un tramo inicial y final de un kilómetro, además de un circuito de cinco kilómetros al que las atletas dieron ocho vueltas.

La victoria individual fue para la finlandesa Alisa Vainio, de 28 años, que dominó la prueba desde los primeros kilómetros y cruzó la meta en solitario con un tiempo de 2h22:26, nuevo récord de los campeonatos. La húngara Lilli Anna Vindics-Toth se colgó la plata con 2h27:21, mejor marca personal, mientras que la británica Abbie Donnelly completó el podio con 2h27:33.

Carolina Robles fue la primera española en la clasificación. La atleta sevillana, que disputaba su primer maratón en un campeonato continental, logró una destacada octava posición con un registro de 2h28:07. Ouhaddou terminó decimoquinta con 2h30:37, Navarrete fue decimoctava con 2h31:57 y Soler, vigésima con 2h32:21.

Para la clasificación por equipos se tienen en cuenta los tiempos de las tres primeras atletas de cada país. España acumuló un registro de 7h30:41, resultado que le permitió repetir la medalla de bronce continental conquistada hace dos años en Roma. Gran Bretaña se llevó el oro por equipos con 7h26:01, impulsada por el tercer puesto individual de Donnelly y el quinto de Natasha Wilson. Italia logró la plata con un tiempo de 7h28:59, con Rebeca Lonedo, sexta, como su mejor clasificada.

Con este resultado, España suma ya siete medallas en los Europeos de atletismo de Birmingham. El balance incluye los oros de los marchadores María Pérez y Paúl McGrath, las platas de Miguel Ángel López, también en marcha, y Marta García en los 5.000 metros, además de los bronces de Raquel González en marcha y Mohamed Attaoui en los 800 metros.

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