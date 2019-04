Del Bosque: "Entiendo bastante bien la crítica, aunque algunas cosas no me gustan"

España, que era cabeza de serie y venía de ganar el Mundial 2010, quedó matemáticamente eliminada de la competición tras perder los dos primeros partidos de la fase de grupos, lo que desató las críticas hacia Del Bosque y algunos jugadores, como Casillas, Silva o Gerard Piqué.

Del Bosque nunca pensó en abandonar a la selección: "Los resultados se dieron como se dieron, pero no creo que por eso me deba sentir absolutamente culpable, o pensar que si me voy se soluciona. No he tenido esa sensación. Me he sentido respaldado y absolutamente preparado, no soy un okupa". "Cometí errores, pero me siento útil", añade. Ahora, con ganas de hacer algo importante en la próxima Eurocopa.