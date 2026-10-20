Dani Alves y su dupla con Messi: "Es mejor la mía con Cristo"

Dani Alves se encuentra en Argentina, país en el que continúa su labor de predicar la palabra de Dios. El exfutbolista brasileño, que se convirtió en predicador evangelista tras el largo proceso judicial que pasó en España, donde fue condenado por un delito de agresión sexual para ser posteriormente absuelto, ha viajado hasta Argentina y, a su llegada, el que fuera futbolista del Barcelona realizó unas declaraciones sobre su pasado en el mundo del fútbol.

Un periodista de Equipo 10 habló con Alves y le preguntó sobre la pareja que formó con Leo Messi en el Barcelona. El propio Alves, en un primer momento, opinó que la dupla Messi-Jordi Alba fue mejor que la suya con el astro rosarino.

Periodista: "¿Jordi Alba - Messi o Dani Alves - Messi? ¿Con qué dupla te quedas?"

Dani Alves: "Jordi Alba - Messi"

Periodista: "¿Por qué?"

Dani Alves: "Porque son mis amigos. Yo siempre voy a tirar para mis amigos"

Periodista: "¿Pero no era mejor la tuya con Messi?"

Dani Alves: "No, es mejor la mía con Cristo"

El exlateral brasileño también habló sobre la retirada de Leo Messi de la selección argentina y recordó como el futbolista rosarino tuvo la capacidad para ganarse a la hinchada argentina.

"Yo vengo a declarar Cristo para toda Argentina, aunque sea un país de fútbol. Creo que es el tiempo de cambiar de dirección porque el fútbol no salva a nadie. Así que venimos a declarar Cristo sobre Argentina y el pueblo argentino y nuestra misión es innegociable", comienza reflexionado Alves.

"Yo creo que Leo ha sido un gran representante, aunque Argentina no le han tratado como se merecía. Ha sido un gran representante de Argentina porque se ha tenido que ganar el respeto y eso lo sabe hacer muy bien porque ahora, cuando tú ganas, todos tus amigos se acuerdan del campeón", opinó Dani Alves.

La cronología del caso Alves

Dani Alves fue detenido en España en enero de 2023 y pasó en prisión preventiva 14 meses, desde el 20 de enero de 2023 y hasta el 20 de marzo de 2024.

La Audiencia de Barcelona condenó al exfutbolista brasileño a cuatro años y seis meses de prisión por violar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022.

Tras su salida de prisión, el 20 de marzo de 2024, previo pago de un millón de euros, la batalla judicial continúa. Un año después, el 28 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvía al futbolista del delito de agresión sexual al considerar que no hay suficientes pruebas de la violación y que el testimonio de la víctima no es "fiable".