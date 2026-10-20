El peligro de entrenar con el algoritmo: seis de cada diez vídeos de fitness contienen errores o ejercicios lesivos

Septiembre marca la declaración de intenciones, pero es en octubre cuando el regreso al gimnasio se convierte en realidad. Y con la vuelta a la rutina deportiva, los algoritmos de plataformas como TikTok, Instagram o YouTube toman el mando de miles de entrenamientos. Basta una búsqueda rápida para que el teléfono móvil se inunde de ejercicios supuestamente milagrosos, estiramientos definitivos y promesas de transformación exprés.

Detrás de la estética cuidada y la música motivadora de las redes sociales se esconde un problema de salud pública silencioso. Según un estudio publicado en el Journal of Health Communication, el 60% de los vídeos de fitness analizados contienen información biomecánica incorrecta o movimientos potencialmente perjudiciales. Además, un 20% recurre a mensajes contraproducentes de invalidación física ("si duele es que funciona") y un 8,6% promueve directamente conductas asociadas a trastornos de la alimentación, dietas restrictivas extremas e ideales de delgadez irreales.

El espejismo de la pantalla: solo un 3% de profesionales titulados

El principal escollo del entrenamiento guiado por redes sociales es el intrusismo y la ausencia de filtro sanitario. Una revisión publicada en el Journal of Medical Internet Research (JMIR) sobre la prescripción de ejercicio y el abordaje del dolor en plataformas digitales arrojó un dato contundente: más del 97% de los creadores de contenido que comparten rutinas para tratar lesiones o aliviar el dolor no cuentan con titulación sanitaria ni en ciencias del deporte. Es decir, menos del 3% son fisioterapeutas, médicos rehabilitadores o graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD).

La consecuencia directa de esta desinformación se mide en las clínicas. Los estudios estiman que un 43% de los usuarios que intentan replicar ejercicios virales para solucionar una molestia acaban empeorando sus síntomas previos.

"En las redes sociales los vídeos no están individualizados"

Es el caso de quienes buscan un atajo digital para un dolor de espalda o de rodilla y terminan con una baja deportiva de varias semanas. "En las redes los vídeos no están individualizados, y no todos los cuerpos ni todas las patologías responden igual a una misma carga", advierte el fisioterapeuta y CEO de L'Anatomie, Agus Oliver.

El repunte de otoño: un 35% más de consultas en octubre y noviembre

El cóctel de desinformación digital y prisa por recuperar la forma tras el verano tiene fecha exacta en el calendario sanitario. Según los datos clínicos recogidos por los Colegios Oficiales de Fisioterapeutas, durante los meses de octubre y noviembre las consultas registran un repunte de entre el 25% y el 35% en lesiones derivadas de una vuelta al ejercicio mal planificada.

Según Agus Oliver: "debemos sospechar de todos los vídeos que prometan transformaciones rápidas y ejercicios explosivos" y aconseja, "no debemos imitar a deportistas profesionales y siempre recurrir a profesionales sanitarios como fisioterapeutas o entrenadores certificados".

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