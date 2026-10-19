La irrisoria sanción de Portugal a Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración: ¡paga la multa... en 40 segundos!

La Federación Portuguesa de Fútbol ha decidido sancionar a Cristiano Ronaldo con 30 días sin poder jugar para la Selección, además de una multa de 255 euros tras abandonar la concentración en el último parón de selecciones.

30 días sin jugar... y ¡255 euros de multa!

"En estos términos y con los fundamentos expuestos, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 (treinta) días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00 € (doscientos cincuenta y cinco euros)", dice el comunicado del Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Cristiano paga la multa en 40 segundos

En lo referente a la cuantía económica, esos 255 euros de multa los genera Cristiano en menos de un minuto teniendo en cuenta que cobra más de 258 millones de euros anuales como jugador del Al Nassr sumado a una estimación de sus ingresos publicitarios, que no empresariales. No parece una sanción muy ejemplificante, ni en lo económico... ni en lo deportivo.

Pero CR7 ya ha cumplido 19 de esos 30 días...

En principio, el comunicado podría dar a entender que la sanción implicaría que Cristiano se perderá los partidos de la fase de grupos de la Nations League del 14 de noviembre ante Dinamarca y el 17 de noviembre ante Gales. No obstante, el jugador, a día de hoy, ya ha cumplido 19 de esos 30 días de sanción y por esta razón podrá ser elegible para participar en los encuentros ante Dinamarca y Gales.

El presidente de la Federación quiere recuperarle

"Este es un momento de tranquilidad, de serenidad. Todos estamos sentados a la mesa. Hay un gran deseo de recuperar a nuestro capitán. Lo que estamos presenciando en este momento es el deseo, en primer lugar, de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), de tener al capitán de vuelta con nosotros cuanto antes, un deseo que ya expresó nuestro seleccionador nacional, quien afirmó que, mientras esté en condiciones de jugar, contaremos con nuestro capitán", dijo Pedro Proença, presidente de la federación de fútbol de Portugal.

¿Por qué abandonó la concentración?

La estrella lusa abandonó la concentración de su selección tras enfadarse con Jorge Jesús por dejarle en el banquillo contra Noruega el 27 de septiembre en el partido de la Nations League y después de que el jugador estuviera calentando en la banda varios minutos.

CR7 no se lo tomó nada bien y tres días después se marchó sin previo aviso ni autorización justo antes del encuentro que enfrentaba a Portugal y Dinamarca.