Elecciones generales
Mónica García renuncia a ir en las listas de Frente Amplio para las elecciones generales y decide centrarse en las autonómicas de 2027
Mónica García justifica su decisión "tras una profunda reflexión" en la que "antepone el bien común al personal".
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Mónica García no irá en las listas de Frente Amplio. Llegó a sonar para liderarlo, pero la ministra de Sanidad renuncia a concurrir con la plataforma que toma el relevo a Sumar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para centrarse en las autonómicas de mayo de 2027.
García ha manifestado que toma esta decisión "tras una profunda reflexión" en la que "antepone el bien común al personal". Emilio Delgado lidera la lista de Frente Amplio por Madrid y la actual diputada nacional Tesh Sidi será el número dos en la papeleta. García seguirá en el partido madrileño, donde acaba de ser reelegida candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las autonómicas de 2027.
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La actual ministra de Sanidad, que no fue en las listas al Congreso de 2023 por Sumar, reconoce que siempre ha entendido la política desde "la generosidad y la empatía". Por Barcelona, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno será Ada Colau.
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