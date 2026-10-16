Rafa Jódar hace historia en Shanghái: el semifinalista más joven del torneo tras remontar a Ruud

Rafa Jódar sigue haciendo historia en el Masters 1000 de Shanghái. El tenista madrileño, de apenas 20 años, se ha clasificado este viernes para las semifinales del torneo chino después de remontar al noruego Casper Ruud por 4-6, 6-4 y 6-3, convirtiéndose en el semifinalista más joven de la historia de la competición.

El español, actual número 13 del ranking mundial, continúa sorprendiendo en su primera participación en Shanghái y se une a Alejandro Davidovich Fokina entre los cuatro mejores del torneo.

Una doble presencia española especialmente significativa en el único Masters 1000 que todavía no ha conquistado ningún tenista nacional.

Cayó en el primer set

El encuentro comenzó con un guion que empieza a resultar familiar para el joven madrileño. Jódar dispuso de varias oportunidades para romper el servicio de Ruud durante el primer set, pero no consiguió aprovechar ninguna de las cuatro bolas de 'break' que tuvo a su favor.

Tres de ellas llegaron en el penúltimo juego de la manga, justo antes de que el noruego aprovechara su oportunidad para conseguir la rotura decisiva y llevarse el parcial por 6-4.

Por cuarto partido consecutivo en Shanghái, el español se veía obligado a remontar después de perder el primer set. Y volvió a demostrar su capacidad para reaccionar.

De la frustración a la remontada

El segundo parcial comenzó con nuevas oportunidades desperdiciadas por Jódar, que dejó escapar otras dos bolas de rotura consecutivas. Tras salvar una oportunidad de 'break' en el siguiente juego, el español consiguió finalmente romper el servicio de Ruud en su séptima ocasión.

El madrileño mantuvo la iniciativa y volvió a quebrar el saque del noruego en el tramo final para adjudicarse el segundo set por 6-4 y forzar una tercera manga.

En el parcial definitivo, ambos jugadores consiguieron romper el servicio de su rival, pero Jódar fue más efectivo. Ruud logró una rotura, mientras que el español consiguió dos, suficientes para cerrar el encuentro por 6-3 y certificar su clasificación para las semifinales.

Su polémica con un recogepelotas

El partido también estaba marcado por la expectación alrededor de la recepción que tendría Jódar en la pista central de Shanghái. En su anterior encuentro, frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, el español había protagonizado una polémica después de dirigirse de malas formas a un recogepelotas.

"¡Dame la puta toalla, coño!", le gritó el madrileño, una expresión que provocó la intervención del juez de silla y una advertencia oficial. La escena generó críticas en redes sociales y medios de comunicación, especialmente en China, donde algunos aficionados habían anunciado su intención de silbar al tenista durante su siguiente partido.

Sin embargo, Jódar no recibió una pitada generalizada cuando saltó a la pista central del complejo de Qizhong. Eso sí, el público local mostró una clara preferencia por Casper Ruud, celebrando con mayor intensidad los puntos del noruego. Los gritos de apoyo al madrileño también se dejaron escuchar en las gradas, aunque principalmente procedían de aficionados españoles.

Un récord histórico a los 20 años

Con su victoria, Jódar se convierte en el semifinalista más joven de la historia del Masters 1000 de Shanghái. Un logro especialmente destacado teniendo en cuenta que el español está disputando por primera vez el torneo chino.

Además, continúa ampliando una trayectoria que le ha llevado a instalarse entre los mejores jugadores del circuito con solo 20 años. Curiosamente, Jódar y Ruud nunca se habían enfrentado en un partido oficial, aunque habían compartido equipo durante la reciente Laver Cup.

El noruego había accedido a cuartos de final después de que el canadiense Félix Auger-Aliassime se retirara por lesión durante su enfrentamiento de la ronda anterior.

Medvedev o Tommy Paul, su próximo rival

El español conocerá este mismo viernes a su rival en semifinales. Saldrá del enfrentamiento entre Daniil Medvedev, campeón de Shanghái en 2019 y quinto cabeza de serie, y el estadounidense Tommy Paul.

Mientras tanto, Alejandro Davidovich Fokina ya había conseguido su clasificación para semifinales después de la retirada por lesión del francés Arthur Géa. España contará así con dos representantes entre los cuatro mejores de un torneo que históricamente se le ha resistido.

Jódar buscará ahora dar un paso más y alcanzar su primera final en Shanghái. Después de cuatro remontadas consecutivas y de superar una polémica extradeportiva, el madrileño sigue escribiendo su propia historia en el circuito ATP.