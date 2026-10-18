Asesinan a tiros al exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano mientras jugaba un partido de fútbol

Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y exfiscal anticorrupción de Guatemala, ha sido asesinado a tiros este pasado sábado por varios sicarios mientras disputaba un partido de fútbol en Ciudad de Guatemala.

Asesinado a tiros en pleno partido

El asesinato tuvo lugar en las instalaciones del Campo Marte (al sur de la capital guatemalteca) a primera hora de la mañana, momento en el que cuatro hombres armados entraron en el terreno de juego y dispararon varias veces a Solórzano, de 43 años, a quemarropa.

También murió otro hombre

Además, otro hombre todavía no identificado también terminó falleciendo, resultado que también se está investigando ya que no se sabe de forma oficial si este fue un daño colateral o también era objetivo de los sicarios. La policía ha rescatado hace unas horas al menos 52 casquillos tras el ataque en Campo Marte.

Dos personas han sido detenidas como presuntos autores del tiroteo mortal, mientras que los otros dos siguen en paradero desconocido. Uno de los detenidos llegó a atender al canal TN23 para dejar claro que no tiene nada que ver con la muerte de Solórzano. En un informe preliminar, se encontró el arma en una mochila de carga de Delivery 'PedidosYa'.

"Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue. Instruí a las instituciones del ejecutivo para actuar de inmediato, coordinarse con las autoridades competentes y poner todas sus capacidades al servicio del esclarecimiento de este crimen. Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia", lamentó e informó el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Ocupó un puesto clave en la lucha contra el crimen

Su asesinato posiblemente no sea una casualidad, ya que Solórzano Foppa ocupó puestos clave en la lucha contra el crimen y la gestión tributaria de Guatemala: dirigió Análisis Criminal del Ministerio Público entre 2013 y 2016 y estuvo al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria de 2016 a 2018.

Su trayectoria adquirió especial relevancia por su papel en investigaciones de gran repercusión, entre ellas el caso de corrupción conocido como 'La Línea', cuyos peritajes contribuyeron a precipitar la dimisión del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015. Más recientemente, también ha destacado por asumir la defensa del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado en Guatemala.