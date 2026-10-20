Joan Laporta y la acción de Güler ante Peque: "Tiene su miga"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha esquivado la polémica por la acción de Arda Güler ante Peque en el Real Madrid - Sevilla del pasado domingo. El máximo dirigente culé ha asegurado que hoy es un día para "para disfrutar del fútbol", em referencia al duelo entre el PSG y el Barça en el Parque de los Príncipes.

"Vamos a ver el mejor partido que se puede ver en el mundo, es un día para disfrutar del fútbol", apuntó Laporta.

Eso sí, el presidente del Barça dejó un recado al ser preguntado por la polémica jugada en el Real Madrid - Sevilla.

"Del Madrid ya habrá tiempo para hablarlo a partir de mañana, que creo que vaya, tiene su miga", indicó Laporta, en referencia a la jugada de Arda Güler.

Laporta, sobre el PSG - Barça: "Hoy por hoy somos los dos mejores equipos de Europa"

Preguntado sobre si es más importante ganar este martes o el clásico del domingo, Laporta ha asegurado que lo más relevante es ganar el partido más inmediato, que considera que es "el mejor" que puede verse en Europa en la actualidad.

"No creo que sea una cuestión de importancia. El partido del domingo es muy importante también, porque nos jugamos mucho en LaLiga, y este también porque cada uno de los equipos podrá calibrar su verdadero nivel respecto al fútbol europeo. Hoy por hoy somos los dos mejores equipos de Europa o los que estamos practicando mejor fútbol", ha subrayado Laporta.

"Hay jugadores de gran talento y calidad y son dos equipos que priorizan el equipo por encima de las individualidades, que las tenemos muy buenas, así como dos grandes entrenadores con dos grandes directores técnicos y dos clubes que quieren el fútbol", ha señalado sobre PSG y Barcelona.

Sobre si le preocupan las bajas en defensa de Eric Garcia y Jules Kounde, el dirigente azulgrana ha recordado que son circunstancias que se producen a lo largo de la temporada y también ha recordado que el PSG tiene la baja de Nuno Mendes.

"Sé que Flick ya ha buscado soluciones para que no se noten (las bajas). Esto siempre pasa y no va a haber excusas, porque los dos equipos tenemos suficiente plantilla como para contrarrestar estos contratiempos", ha concluido Laporta.