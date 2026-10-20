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Cristina Fornet, alcaldesa de Piles, sobre el temporal: "No hemos aprendido lo suficiente de la DANA de hace dos años"

La alcaldesa de la localidad ha destacado que desde las 4 de la mañana estuvieron llamando a la población a subirse a las zonas altas de sus casas y advierte que hubo gente que no hizo caso.

Alcaldesa de Piles, hablando del temporal

Cristina Fornet, alcaldesa de Piles sobre el temporal: "No hemos aprendido lo suficiente de la DANA de hace dos años" | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

La DANA Adam ha sido la primera gran dana del otoño y su paso por el Mediterráneo ha sido catastrófico. El temporal se ha cobrado al menos la vida de cinco personas y ha dejado miles de rescates. La inestabilidad se mantendrá hoy en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes en el archipiélago balear y Cataluña, donde es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulaciones significativas.

Entre las localidades afectadas, está Piles, municipio de la Comunidad Valenciana y su alcaldesa, Cristina Fornet ha comentado que están bien y que lo primero y más importante era que la gente esté localizada y a salvo.

"Ahora nos toca ir a la parte de vaciado de agua, de limpieza de cocheras y de bajos, podemos decir que gracias al esfuerzo de todos, hemos podido ayudar a la gente", explica la alcaldesa y agradece la ayuda mostrada de la gente con lanchas para sacar a toda la gente de sus casas.

"Todavía hay zonas de 60-70 cm de agua"

Cristina Fornet asegura que todavía tienen casas con 60 cm de agua y que no se esperaban que subiera tanto el agua: "Fuimos muy precavidos y eso nos ayudó porque hicimos con la policía un barrido desde las 4 de la mañana avisando a la gente de subir a las zonas altas".

Aunque la propia alcaldesa echa en falta que la gente le hubiera hecho más caso ya que no esperaban tal intensidad.

Cristina destaca que lo sucedido hace dos años en Valencia no ha hecho a nadie aprender de lo sucedido: "No hemos aprendido lo suficiente en diferentes aspectos, siempre pensamos que se magnifica la situación, pero éramos realistas y desde el primer momento dijimos que la gente tenía que subir a las zonas altas".

"Las instituciones tampoco han aprendido"

Por último, destaca que ninguna institución ha aprendido de lo sucedido hace dos años y asegura que se lo comentará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al Gobierno de la Generalitat ya que "cada uno debe saber sus competencias".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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