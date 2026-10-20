Última hora de la DANA Adam, en directo: Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva y ascienden a seis las víctimas mortales por el temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la DANA. Sánchez realizará la visita acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, el Consejo de Ministros, celebrado este martes, el Gobierno aprobará una incapacidad temporal especial para los trabajadores afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

La DANA Adam ha sido la primera gran dana del otoño y su paso por el Mediterráneo ha sido catastrófico. El temporal se ha cobrado al menos la vida de seis personas y ha dejado miles de rescates. La inestabilidad se mantendrá hoy en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes en el archipiélago balear y Cataluña, donde es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulaciones significativas.

6 muertos

Durante el fin de semana y en la localidad valenciana de Sagunto una mujer ha muerto mientras se bañaba. Los equipos de emergencia localizaron en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Cabrera de Mar a unos 6 kilómetros del punto en el que se le perdió la pista.La mujer fue arrastrada por el agua cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, ubicado en las inmediaciones de la riera.

Ya este lunes la UME ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer en Oliva y un varón de 64 años que ha fallecido a causa de un paro cardiaco en Eurocamping Oliva. En Málaga, un hombre de 41 años ha muerto después de que una roca impactase sobre el vehículo en Benaoján, Málaga.

Este martes, los servicios de emergencia han hallado el cuerpo sin vida de un agricultor en la marja de Pego-Oliva.

Sigue aquí en directo la última hora del paso de la DANA Adam por el Mediterráneo.