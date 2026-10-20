Dana Adam
Última hora de la DANA Adam, en directo: Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva y ascienden a seis las víctimas mortales por el temporal
Sigue aquí en directo la última hora del paso de la DANA Adam por el Mediterráneo.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la DANA. Sánchez realizará la visita acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, el Consejo de Ministros, celebrado este martes, el Gobierno aprobará una incapacidad temporal especial para los trabajadores afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.
La DANA Adam ha sido la primera gran dana del otoño y su paso por el Mediterráneo ha sido catastrófico. El temporal se ha cobrado al menos la vida de seis personas y ha dejado miles de rescates. La inestabilidad se mantendrá hoy en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes en el archipiélago balear y Cataluña, donde es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulaciones significativas.
6 muertos
Durante el fin de semana y en la localidad valenciana de Sagunto una mujer ha muerto mientras se bañaba. Los equipos de emergencia localizaron en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Cabrera de Mar a unos 6 kilómetros del punto en el que se le perdió la pista.La mujer fue arrastrada por el agua cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, ubicado en las inmediaciones de la riera.
Ya este lunes la UME ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer en Oliva y un varón de 64 años que ha fallecido a causa de un paro cardiaco en Eurocamping Oliva. En Málaga, un hombre de 41 años ha muerto después de que una roca impactase sobre el vehículo en Benaoján, Málaga.
Este martes, los servicios de emergencia han hallado el cuerpo sin vida de un agricultor en la marja de Pego-Oliva.
Sigue aquí en directo la última hora del paso de la DANA Adam por el Mediterráneo.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Baleares recupera la normalidad en carreteras y aeropuertos
Las carreteras y los aeropuertos de Baleares funcionan con normalidad tras de las incidencias provocadas por las lluvias y tormentas. Según ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT), se han resuelto los problemas registrados en todas las carreteras de las islas.
Entre las vías afectadas se encontraban la carretera del aeropuerto de Ibiza y el Camí dels Reis, en Palma, donde las inundaciones habían dificultado la circulación. También se produjeron incidencias en otras localidades, como Santa Ponça, El Toro y Palmanova, debido a las intensas precipitaciones.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Rescatan a 13 personas de un túnel inundado en la AP-7
Un total de 13 personas han tenido que ser rescatadas del túnel de la autopista AP-7, a su paso por Pilar de la Horadada (Alicante), debido a una inundación provocada por las intensas lluvias de la DANA Adam, según ha informado el Ayuntamiento.
El incidente ocurrió anoche, alrededor de las 22:40 horas, cuando estaba activa la alerta naranja por fuertes precipitaciones. En poco más de 45 minutos, se registraron 50 litros de agua por metro cuadrado en el municipio, lo que provocó importantes acumulaciones de agua.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Se investiga la muerte del agricultos
El hallazgo del cuerpo sin vida de un agricultor se ha producido antes de las diez de la mañana, cuando unos trabajadores de una empresa próxima han localizado el cadáver y han avisado a las autoridades.
Según fuentes de la Guardia Civil, el hombre, que sería agricultor, habría acudido a su parcela y sufrido un problema de salud que le habría provocado la muerte.
Por el momento, se investiga si el fallecimiento guarda relación con las lluvias torrenciales provocadas por la DANA Adam o si responde a otras circunstancias.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Más de 50 intervenciones en Alicante
La ciudad de Alicante ha registrado más de 50 intervenciones de los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y de la Policía Local debido a las intensas lluvias provocadas por la DANA.
El temporal descargó más de 50 litros por metro cuadrado en el término municipal durante la noche del lunes al martes y la madrugada, entre las 23:00 y las 03:00 horas.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Oliva sigue anegada
Oliva (Valencia) continúa sufriendo las consecuencias de la dana Adam, que ha dejado calles inundadas y embarradas, además de numerosos caminos rurales cortados.
Entre los afectados se encuentra Mario Vidal, concejal de Educación, Hacienda y Comunicación, quien quedó aislado en la zona de la playa durante el temporal. Esta mañana, al igual que otros residentes, seguía sacando agua de su garaje con bombas de achique. Además, su coche quedó inutilizado tras inundarse, por lo que esperaba que un compañero del Ayuntamiento fuera a recogerlo.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Hallan muerto a un agricultor
Los servicios de rescaten han encontrado el cuerpo sin vida de un agricultor en la marjal de Pego-oliva, una de las zonas más afectadas por el temporal.
Con este fallecimiento el número de víctimas motales por la DANA Adam asciende a seis.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Un episodio extraordinario
La delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad ha señalado que en la comarca de la Safor solo existe un precedente similar: el temporal del 3 de noviembre de 1987.
Es el motivo por el que los expertos consideran que el episodio actual ha sido extraordinario desde el punto de vista climatológico. Las lluvias también han afectado de manera importante a Baleares y Cataluña, con acumulaciones muy elevadas en varios puntos.
Última hora de la DANA Adam, en directo | El Gobierno aprobará una baja especial para los afectados
En la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno aprobará una incapacidad temporal especial destinada a los trabajadores afectados por la dana Adam, que ha golpeado varios municipios de la Comunidad Valenciana.
La medida se incluirá en un decreto ley cuyo objetivo es ampliar la protección de la Seguridad Social para las personas trabajadoras y los autónomos perjudicados por este episodio meteorológico. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una entrevista en TVE.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Protección Civil desactiva la alerta por inundaciones en Cataluña
Protección Civil ha desactivado la alerta del plan Inuncat por riesgo de inundaciones en Cataluña debido a la mejora de las condiciones meteorológicas.
El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha dado por finalizados todos los avisos por intensidad y acumulación de lluvia, aunque las precipitaciones de la pasada madrugada obligaron a los Bomberos de la Generalitat a realizar 19 servicios relacionados con el temporal.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Récord de lluvias en Ibiza
La DANA Adama se aleja por Baleares tras dejar abundantes precipitaciones en las islas, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Uno de los datos más destacados se ha registrado en Ibiza, donde el aeropuerto acumuló 173,8 litros por metro cuadrado durante el domingo.
Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta cifra supera el anterior récord de lluvia en un día de octubre, establecido el 26 de octubre de 1975, cuando se recogieron 129,4 litros por metro cuadrado.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Casi 1.900 incidentes en la Comunitat Valenciana
El temporal de lluvias ha generado un total de 1.876 incidentes en la Comunitat Valenciana desde el sábado hasta las siete de la mañana del martes. La provincia de Valencia ha registrado 1.259 avisos, seguida de Alicante, con 595, y Castellón, con 22.
Oliva ha sido el municipio más afectado, con 759 incidentes, seguido de Xàbia, Gandia, Alicante, Dénia y Pego. Además, las precipitaciones han superado los 700 litros por metro cuadrado en algunos puntos del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante.
Última hora de la DANA Adam, en directo | Fuertes tormentas en Alicante
La ciudad de Alicante y varios municipios cercanos han registrado tormentas localizadas de gran intensidad durante la medianoche del lunes al martes.
Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las lluvias dejaron entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Orihuela Costa. En Alicante, Mutxamel, El Campello, Santa Pola y algunas zonas de Elche se acumularon entre 20 y 40 litros.
Última hora de la DANA Adam, en directo: la temperatura del mar
Los expertos advierten de que episodios como Adam van a convertirse en la nueva normalidad, el nuevo otoño en el Mediterráneo. Detrás está el cambio climático: El mar se ha calentado un grado y medio en apenas medio siglo. Si esto no se frena, estos episodios serán más fuertes y más frecuentes.
Última hora de la DANA Adam, en directo: Errores del 2024 que no se han repetido
Parece que se hay cosas que se han aprendido con respecto a la fatídica DANA de hace dos años. Esta vez sí, hasta cinco veces han sonado los teléfonos de los valencianos. Cinco alertas con instrucciones. No sólo eso, se han celebrado varios CECOPIS y la coordinación entre las distintas administraciones ha funcionado. Diferencias con la gestión de la pesadilla de hace dos años que se cobró la vida de 233 personas. En esta ocasión han muerto 5 personas.
Última hora de la DANA Adam, en directo: restablecidas las líneas C1 y C2 de Cercanías Valencia
Renfe restableció a las 18.30 horas del lunes la circulación de los trenes de Cercanías de las líneas C1 (València-Gandia) y C2 (València-Xàtiva- Moixent), tras la interrupción del servicio. También se recuperó la circulación de los servicios de Larga Distancia que unen la Comunitat Valenciana con Cataluña.
Última hora de la DANA Adam, en directo: seis localidades sin clases en Valencia y Alicante
En Valencia y Alicante seis localidades mantienen hoy sus clases suspendidas. En la provincia de Valencia, se trata de los municipios de Miramar, Oliva, Bellreguard y Piles. Por su parte, en la provincia de Alicante no tendrán clase los alumnos de El Verger y Els Poblets.
Última hora de la DANA Adam, en directo: el temporal en Andalucía
El temporal también ha afectado a una parte de Andalucía. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha gestionado 673 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas entre las 12:00 horas del sábado 17 de octubre y las 18:30 horas de este lunes. Almería concentra el mayor número de emergencias del episodio, con 175, seguida de Cádiz, con 155, y Málaga, con 150.
Última hora de la DANA Adam, en directo: Temporal histórico en la Comunidad Valenciana
Adam es ya un temporal histórico en la Comunidad Valenciana con unas cifras de récord. 700 litros por metro cuadrado en algunas localidades alicantinas como Forna (720) o Pego (693) en las últimas 48 horas. Para encontrar un precedente en la zona hay que remontarse al año 1987.
Última hora de la DANA Adam, en directo: Sánchez visitará hoy la zona cero
El Presidente del Gobierno estará hoy en las zonas afectadas por la DANA. A partir de las 12:30 horas Pedro Sánchez visitará el puesto de mando avanzado de Oliva. El jefe del Ejecutivo, acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, mantendrán un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación y con los alcaldes de los municipios afectados. Después comparecerá ante los medios.
Última hora de la DANA Adam, en directo: 5 personas han muerto y 145 localidades fueron confinadas
Las lluvias torrenciales de Adam han provocado inundaciones en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Se han producido precipitaciones intensas en las localidades de Denia, Pego, Gandía y Oliva. Cinco personas han muerto, dos de ellas precisamente en esta última localidad. Muchos se han salvado 'in extremis' con rescates al límite.
Última hora de la DANA Adam, en directo: En Baleares, lo peor está por llegar
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el paso de la DANA Adam por el Mediterráneo. Tras las lluvias extraordinarias de las últimas horas toca evaluar los daños de Adam en Valencia y Alicante, pero sin bajar la guardia porque el temporal seguirá en el litoral catalán, además en Baleares se prevé que las primeras horas de este martes sean muy complicadas.
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