La precampaña de Pedro Sánchez y los suyos convierte al PSOE en "el partido del amor"

La precampaña del PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre es ya sin duda la campaña del amor. Desde que este sábado Pedro Sánchez volvió a declarar en Fuenlabrada su amor por su esposa, Begoña Gómez, el PSOE se ha sumergido en un clima de romanticismo. El presidente del Gobierno dedicó desde la tribuna unas palabras de agradecimiento a Gómez: "Quería darte las gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer" y continuó: "Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero". Este gesto fue correspondido por uno de Begoña que subió al escenario y ambos se fundieron en un abrazo y un beso.

Este lunes, en Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reivindicado al PSOE como "el partido del amor". "Es el poder más poderoso, el que más une y más construye", ha dicho, convencido de que quienes lo critican o les da "rabia" que Sánchez haga esto es "porque no lo sienten o nunca lo han sentido: Viva el PSOE y viva el amor, y al que le moleste, pues lo siento", ha zanjado Puente.

No quedó ahí la cosa, sino que en el viaje de regreso a Madrid, Sánchez dejó un curioso mensaje en sus redes sociales volviendo a hablar de amor. "Volviendo de Valladolid y escuchando esta canción cautivadora y llena de amor". El tema al que hace referencia es 'Where is Gone?' cantado por Rosalía.

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