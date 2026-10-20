PSG - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde en directo el partido de la Champions League

El Barcelona de Hansi Flick, con once victorias en los primeros once partidos de la temporada, pone en juego su imbatibilidad ante el PSG, actual campeón de Europa y líder de la Champions League, en un partidazo en el Parque de los Príncipes. París acogerá este martes el que probablemente es el mejor partido de fútbol que puede verse a nivel de clubes en el mundo: frente a frente el doble campeón de Europa (2025 y 2026) frente a un Barça de récord y en un momento de forma excelso.

El partido de este martes en el Parque de los Príncipes estará plagado de estrellas sobre el tapete parisino: Hakimi, Marquinhos, Pacho, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, Cubarsí, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal... Los focos del mundo del fútbol apuntarán a la capital francesa, donde se espera un duelo eléctrico, entre dos equipos ultra ofensivos y que han hecho de la presión tras pérdida su seña de identidad.

El duelo de esta noche es una prueba de fuego para el Barça de Flick, que el domingo cerrará una semana clave recibiendo al Real Madrid en el Camp Nou. Siete días para confirmar que, a día de hoy, son el mejor equipo de Europa y del mundo. El Barça ha ganado los once partidos que ha jugado desde el comienzo de la temporada (nueve en LaLiga y dos en Champions), con unas cifras apabullantes: 48 goles a favor y tan solo once en contra.

Lamine Yamal, el mejor jugador del mundo en la actualidad, será esta noche el líder de un Barça que busca dar un golpe de autoridad en la casa del actual campeón de Europa. Pero el PSG es un equipo que sabe jugar estos partidos, le van los grandes escenarios, como demostró hace sólo unos días en el Etihad Stadium (2-4).

Tras las goleadas contra Feyenoord (5-1) y Galatasaray (1-4), el Barça visita París con tres ausencias en defensa (Andreas Christensen, Eric García y Jules Kounde). Pau Cubarsí y Gerard Martín se perfilan como los centrales de la defensa, con Xavi Espart y Cancelo en los laterales.

Rodri y Pedri serán los encargados de llevar la brújula en el Parque de los Príncipes, con Fermín por delante. Lamine Yamal y Gordon estarán en los extremos; la única duda es si Flick jugará con Dani Olmo de falso nueve o dará entrada a Raphinha.

Luis Enrique no podrá contar esta noche con Nuno Mendes, lesionado, el jugador que siempre se ha encargado de defender a Lamine Yamal. Su sustituto natural es el francés Lucas Digne, aunque el lateral galo no guarda buenos recuerdos del de Rocafonda, quien le generó verdaderos quebraderos de cabeza en la semifinal del Mundial.

Dembélé será la referencia ofensiva del PSG, acompañado en el ataque por Doué y Kvaratskhelia. Zaïre-Emery, Vitinha y Fabián Ruiz formarán en el centro del campo, una zona del terreno de juego que se presenta clave para dirimir qué equipo llevará el ritmo y control del partido.

Posibles onces del PSG - Barcelona

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, y Kvaratskhelia.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha u Olmo y Gordon.

Horario y dónde ver el PSG - Barcelona de la Champions League

El PSG - Barcelona, partido de la jornada 3 de la fase liga de la Champions League, se jugará el martes 20 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Parque de los Príncipes.

El PSG - Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la narración del partido.