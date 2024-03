Dani Alves sale hoy de la cárcel tras pagar el millón de euros de fianza

Dani Alves ya cuenta con el millón de euros que la Audiencia de Barcelona fijó el pasado miércoles como fianza para poder abandonar la prisión de Brians 2, donde lleva más de un año y que hoy mismo va a abandonar. El futbolista brasileño, que fue condenado el pasado 22 de febrero a cuatro años y medio de cárcel por un un delito de agresión sexual, ya ha consignado el dinero fijado para su salida de prisión, que ocurrirá este mismo lunes.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha comunicado hoy que ha recibido el importe de la fianza por parte de Dani Alves, por lo que su salda de prisión se va a producir este mismo lunes. Todavía se desconoce cómo ha logrado el dinero de la fianza y de dónde proviene ese millón de euros que va a permitir a Dani Alves salir de la cárcel tras 14 meses.

Inés Guardiola, la abogada de Dani Alves, se ha dirigido a medio día de este lunes hacia la prisión de Brians 2 tras depositar la fianza, en medio de una fuerte expectación mediática a las puertas de la cárcel, donde decenas de medios esperan la salida del exfutbolista, que se prevé inminente.

El exjugador de Pumas ha necesitado cinco días para lograr reunir el millón de euros que le va a permitir su salida provisional de prisión este lunes. La Fiscalía recurría el pasado viernes la decisión de la Audiencia de Barcelona de fijar una fianza de un millón de euros para permitir la salida de la cárcel de Dani Alves y argumentaba que el riesgo de fuga es aún mayor que cuando ingresó de forma provisional en la cárcel.

"Existe un elevado riesgo de fuga, que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas en el Auto recurrido, a la vista de la falta de arraigo del Sr. Alves a nuestro país, y el arraigo sí existente con su país de origen –Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza", argumentaba la Fiscalía en su escrito.

Dani Alves deberá permanecer en España hasta que la sentencia sea firme y tiene prohibida la salida del territorio español. La Audiencia de Barcelona también establece la obligación de Dani Alves de comparecer semanalmente y entregar sus dos pasaportes (español y brasileño).

Las dificultades para conseguir el dinero de la fianza

Pese a que se estima que Dani Alves cuenta con una fortuna cercana a los 55 millones de euros, el futbolista brasileño ha tardado cinco días en lograr el millón de euros fijado para su libertad provisional. Y es que todas sus cuentas en Brasil están bloqueadas por un conflicto con su exmujer, Dinorah Santana, quien le reclama la pensión de sus dos hijos.

Se especuló con que el padre de Neymar pudiera ayudar a Dani Alves con el dinero de la fianza, pero el propio padre del jugador del Al-Hilal negó que esta vez fuera a ayudarle al haber sido condenado por agresión sexual.

"Para nosotros, para mi familia, este asunto se acabó. Punto final. Con el fallo del tribunal español por su condena, hay especulaciones y se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que ya no está a nuestro alcance", explicó Neymar da Silva Santos padre.

Un año y dos meses en la cárcel de Brians 2

Dani Alves ha estado los últimos 14 meses en la cárcel de Brians 2, donde ingresó el pasado mes de enero de 2023. Un año después se celebró el juicio por una agresión sexual a una joven en al discoteca Sutton de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.

Tras tres días de juicio, la Audiencia de Barcelona decretaba una pena de cuatro años y seis meses de prisión para Dani Alves por un delito de agresión sexual. El jugador, tras 14 meses en la cárcel, sale hoy de forma provisional de prisión y a la espera de que la sentencia sea definitiva. En ese momento y si la sentencia es ratificada tras los diferentes recursos, el futbolista debería volver a la cárcel hasta completar un tercio de la misma y poder acceder al tercer grado. Apenas serían unas semanas más en prisión al haber cumplido ya casi el tercio de esos cuatro años y seis meses de sentencia.

