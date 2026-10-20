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El Gobierno cesa a 6 delegados, incluida Pilar Bernabé, para que concurran a las elecciones generales por el PSOE

El Consejo de Ministros formaliza este martes los ceses de seis delegados del Gobierno por su inclusión en las candidaturas socialistas. Entre ellos figura Pilar Bernabé, cuya salida coincide con la DANA Adam en Valencia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El Gobierno de Pedro Sánchez cesará este martes a seis delegados del Gobierno para que puedan concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las listas del PSOE. La decisión se formalizará hoy en el Consejo de Ministros y responde a las incompatibilidades establecidas por la legislación electoral.

Los seis representantes territoriales del Ejecutivo figuran en las candidaturas socialistas ratificadas por el Comité Federal del partido. Su salida obligará a reorganizar varias delegaciones del Gobierno a poco más de un mes de las elecciones generales.

Entre los afectados se encuentra Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, cuyo cese coincide con la emergencia provocada por la DANA Adam, que ha dejado tres fallecidos y graves inundaciones en el territorio.

Los seis delegados del Gobierno

Los representantes del Ejecutivo incluidos en las listas del PSOE son Pilar Bernabé, en la Comunidad Valenciana; Adriana Lastra, en Asturias; Pedro Fernández, en Andalucía; Carlos Prieto, en Cataluña; Fernando Beltrán, en Aragón; y José Luis Quintana, en Extremadura.

Todos ellos deberán abandonar sus responsabilidades institucionales para poder presentarse como candidatos en las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión forma parte de la estrategia del PSOE de incorporar a sus candidaturas a diferentes integrantes del Ejecutivo y de su estructura territorial.

En plena emergencia por la DANA

Uno de los relevos más delicados será el de Pilar Bernabé en la Comunidad Valenciana. Su salida coincide con las consecuencias de la DANA Adam, un episodio de lluvias torrenciales que ha provocado graves inundaciones y se ha cobrado ya tres vidas.

El cambio obligará a que la persona designada para sustituirla asuma la responsabilidad de la Delegación del Gobierno en plena gestión de la emergencia. El relevo se producirá, por tanto, en un momento especialmente complejo para la coordinación de los recursos estatales desplegados en la comunidad.

Once ministros en las listas

Las candidaturas del PSOE para las elecciones generales incluyen también a once ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. A diferencia de los delegados y subdelegados, los ministros pueden presentarse a las elecciones sin necesidad de abandonar sus carteras.

Además de los seis delegados, el partido ha incorporado a siete subdelegados del Gobierno, por lo que trece representantes territoriales del Ejecutivo figuran en las listas socialistas.

La decisión permite al PSOE contar con perfiles que han desempeñado responsabilidades institucionales durante la legislatura, aunque obliga a reorganizar parte de la estructura territorial del Gobierno en plena precampaña electoral.

¿Por qué deben abandonar sus cargos?

La salida de los delegados y subdelegados responde a lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La normativa incluye expresamente estos puestos entre los supuestos de inelegibilidad mientras sus titulares continúen ejerciendo sus funciones.

Por ese motivo, los representantes del Gobierno que quieran concurrir a las elecciones deben dejar sus cargos antes de la presentación formal de las candidaturas.

El calendario electoral explica que los ceses se produzcan precisamente este martes. El plazo para presentar las listas ante las juntas electorales comienza el miércoles 21 de octubre y termina el lunes 26, mientras que el siguiente Consejo de Ministros está previsto para el martes 27, cuando ya habrá concluido ese periodo.

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