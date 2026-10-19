Feijóo presenta su 'Contrato con España' con un millón de viviendas, subida de pensiones y elecciones si no hay presupuestos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes en Madrid su 'Contrato con España', un documento con el que fija los compromisos que pretende cumplir si consigue gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Entre sus principales promesas figuran la construcción de al menos un millón de viviendas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la convocatoria de elecciones si encadena dos años sin aprobar presupuestos. El líder de la oposición ha defendido la necesidad de impulsar una "reconstrucción nacional" y se ha comprometido a "levantar lo derruido y construir algo mejor".

Vivienda y pensiones, entre sus principales compromisos

Uno de los ejes del documento es el acceso a la vivienda. Feijóo propone incrementar la oferta inmobiliaria mediante la construcción de un millón de nuevos inmuebles y reforzar la protección del derecho a la propiedad. En materia económica, también plantea reducir la presión fiscal sobre las familias y favorecer el incremento del salario medio.

Respecto a las pensiones, el candidato popular promete mantener su actualización conforme al IPC, una medida que ya está contemplada en la legislación vigente.

Menos ministerios y cambios en inmigración

Feijóo también apuesta por reducir el tamaño de la Administración con "menos ministerios, menos altos cargos y menos asesores". En el ámbito institucional, defiende que organismos como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y los reguladores estén dirigidos por personas independientes. En inmigración, propone reforzar las fronteras, reducir las entradas irregulares y prohibir por ley las regularizaciones colectivas.

Sanidad, educación y política exterior

El programa incluye medidas para mejorar la sanidad pública, aumentar el número de médicos y reforzar sus condiciones laborales. En educación, plantea elevar la exigencia académica, fortalecer la autoridad del profesorado y garantizar la enseñanza del castellano y de las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades.

También promete mejorar la seguridad ciudadana y recuperar el prestigio internacional de España, especialmente en sus relaciones con la Unión Europea, Hispanoamérica y sus aliados tradicionales.

Feijóo firma sus compromisos ante la dirección del PP

El acto ha reunido a destacados dirigentes populares, entre ellos el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El documento recoge principalmente propuestas que Feijóo ya había anunciado anteriormente, pero que ahora asume por escrito. "Pido a los españoles su confianza y me comprometo a corresponderla con respeto a los ciudadanos y respeto a la nación. En ello empeño mi firma y mi palabra. Porque yo sí la tengo", ha concluido el candidato popular.

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