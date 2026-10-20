Mourinho: "¿Vinícius intocable? Lo único intocable en el Real Madrid es el escudo"

José Mourinho ha vuelto a dejar un mensaje contundente sobre la gestión del vestuario del Real Madrid. En la rueda de prensa previa al partido de Champions League de este miércoles ante el RB Leipzig, el entrenador portugués ha confirmado que Vinícius Júnior será titular, aunque ha dejado claro que ningún futbolista está por encima del equipo.

"Intocable es el escudo", respondió Mourinho cuando fue preguntado por la condición del brasileño dentro de la plantilla.

Las palabras del técnico llegan en un momento delicado para Vinícius, que continúa buscando su mejor versión y que recientemente protagonizó un episodio de tensión con su entrenador después de ser sustituido durante la remontada del Real Madrid frente a la Roma.

"Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento"

Mourinho quiso profundizar en su idea sobre las jerarquías dentro del vestuario madridista. "No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace a un jugador intocable no es el estatus, no es el brazalete, no son los años en el club, no es cuánto se ha pagado por él. Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo", explicó.

Pese a estas palabras, el portugués confirmó que Vinícius ocupará el extremo izquierdo ante el Leipzig, aprovechando que podrá disputar la Champions mientras cumple su sanción en LaLiga.

Esta decisión podría obligar a Yan Diomande a modificar su posición habitual si finalmente también forma parte del once inicial.

Mourinho elogia al árbitro de Champions

Otro de los asuntos que protagonizaron la comparecencia fue el arbitraje. El entrenador madridista se deshizo en elogios hacia el rumano István Kovács, encargado de dirigir el encuentro europeo.

"Tenemos un árbitro mañana (István Kovács) que no está para bromas. Es de una calidad y una personalidad altísimas. Me da la sensación que, de lo bueno que es y de la personalidad que tiene, el VAR con él no tendrá un papel importante en el partido. Estoy muy contento por tener un árbitro como Kovács en un partido importante como el de mañana", expresó.

Sus declaraciones llegan después de varias semanas de polémicas arbitrales en el fútbol español y de las críticas que el propio Mourinho ha realizado sobre determinadas decisiones de los colegiados.

Su respuesta al presidente del CTA

El técnico también fue preguntado por las declaraciones de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, quien había defendido que los árbitros españoles son los mejores del mundo.

Mourinho respondió con una comparación entre la responsabilidad del dirigente arbitral y la suya propia como entrenador: "Es exactamente igual que yo con mis jugadores, para mí son los mejores del mundo y para él sus árbitros son los mejores del mundo. Yo lo aplaudo porque es normal que defienda a sus árbitros, como yo defiendo a mis jugadores. Enhorabuena y es absolutamente normal que lo haga", señaló.

"El Real Madrid, en este momento, no tiene el objetivo de ganar la Champions. El objetivo ahora es clasificarnos"

El entrenador portugués también quiso poner los pies en el suelo respecto a las aspiraciones del Real Madrid en Europa. Aunque el club blanco siempre parte con la ambición de conquistar la Champions, Mourinho considera que todavía es demasiado pronto para hablar de levantar el título.

"El Real Madrid, en este momento, no tiene el objetivo de ganarla. El objetivo ahora es clasificarnos. Después, si llegamos a los puntos, viene el segundo objetivo, que es intentar evitar el 'playoff', dos partidos siempre con tensión, con responsabilidad, que ya te mete en la situación de 'knockout', y son partidos que se pueden evitar", relató.

El luso considera que la fase liga será especialmente exigente y que los equipos necesitarán una cantidad importante de puntos para clasificarse directamente a octavos.

"Pero, mirando a la competición, tengo la sensación que van a ser necesarios muchos puntos, muchísimos puntos, para escapar del 'playoff'. Vamos a poco y poco. Primero, llegar ahí a los 11, 12 puntos que te permiten clasificar y después vamos a ir con todo para quedar entre los primeros ocho", añadió.

Los primeros 100 días de Mourinho

Mourinho acaba de cumplir sus primeros 100 días en esta segunda etapa al frente del Real Madrid. El técnico reconoció que todavía queda mucho trabajo para alcanzar el nivel que espera del equipo.

"Es imposible estar donde queremos estar, hay que mejorar siempre. La exigencia de un club como Real Madrid es máxima. He estado antes tres años aquí y eso me hace ser perfectamente consciente de esto, pero no podemos perder la dirección de que hay mucho trabajo", comentó.

También quiso destacar su capacidad para adaptar sus planteamientos a las necesidades de cada encuentro: "No soy un entrenador cabezón que tiene una idea y vive o muere con esta idea, no soy este tipo de entrenador, y eso significa que estoy siempre abierto a analizar, entender cosas y buscar lo mejor para el equipo. Estoy contento con muchas cosas, no lo estoy con otras y hay que seguir trabajando", prosiguió.

Sobre su regreso al club, explicó que había intentado afrontar esta nueva etapa sin prejuicios: "He querido partir de cero, ver con mis ojos, escuchar, comunicar, no puedo hablar de que me lo esperaba mejor o peor. Básicamente, me esperaba lo que he encontrado, no he venido aquí con el objetivo de querer estar 100, 200 días o más de 3 años, llegué con el objetivo de cada día dar mi máximo", argumentó.

Valverde y Güler, dos jugadores para varias posiciones

Mourinho también analizó la polivalencia de Fede Valverde y Arda Güler, utilizados recientemente en posiciones diferentes a las habituales. Preguntado por cuál es la mejor demarcación para ambos, respondió de forma tajante: "La mejor posición para ellos es en el campo".

El portugués destacó su capacidad para adaptarse a las necesidades tácticas del equipo. "Los dos tienen esta capacidad de ser multifuncionales y de adaptarse a diferentes posiciones, hay jugadores que dicen 'o juego aquí o no juego' y algunos son verdaderamente especialistas en una posición determinada", apuntó.

El entrenador defendió que la elección de los centrocampistas depende del rival y de las características de cada encuentro. "Cada partido es un partido, cada equipo es un equipo, cada equipo es un puzle que se intenta construir. El otro día jugamos con un centro del campo diferente, con un jugador más defensivo, más posicional, y otro más de creación, con libertad, hay partidos en que hemos jugado con dos más posicionales en Roma, depende de la de la situación. Intento hacer la mejor combinación posible para dar el equipo equilibrio y al mismo tiempo mejorar siempre su calidad", defendió.

¿Mbappé y Carlos Espí juntos?

Otra de las cuestiones planteadas fue la posibilidad de que Kylian Mbappé y Carlos Espí compartan titularidad en el ataque madridista. Mourinho reconoció que considera complicada esa alternativa por el equilibrio defensivo que necesita el equipo.

"Un 4-4-2 con los jugadores de banda que tenemos nosotros no es un 4-4-2 es un 4-2-4 y con 4-2-4 tengo dudas de que ganemos. Después están los momentos de cada partido, por ejemplo, contra un equipo que ya no sale del bloque bajo, que ya no es capaz de dar dos-tres pases, que ya no se preocupa en construir, simplemente en destruir, pues puedes hacer todas las locuras posibles. Pero hay que diferenciar entre quien comenta o escribe, con todo el respeto, y los entrenadores", aseveró.

Bromea sobre las horas en Valdebebas

El portugués también dejó espacio para el humor cuando fue preguntado por las largas jornadas de trabajo de algunos futbolistas en la Ciudad Deportiva.

"Me he quedado aquí esta noche, y ayer por la tarde dormí y no trabajé. Las horas que estás en Valdebebas no significan exactamente que estás trabajando. Y tienes que pensar que a lo mejor algún jugador puede escapar escondido dentro de un coche y no sabéis que se ha marchado", bromeó.

Eso sí, destacó la profesionalidad de varios integrantes de la plantilla: "Es verdad que Jude (Bellingham) tiene esta cultura de recuperar, de cuidarse al detalle. Y Yan (Diomande) viene siempre por la tarde con el fisio. Hay una dinámica de trabajo global y me gusta mucho", concluyó.