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El paso de Adam revive el fantasma de la DANA en Valencia de hace 2 años, pero corrige errores del pasado

Hoy toca evaluar los daños de la DANA Adam en Valencia y Alicante, aunque los últimos latigazos de este temporal todavía se van a sentir en Baleares y Cataluña.

Rescates en la DANA en Valencia en 2024

El paso de Adam revive el fantasma de la DANA en Valencia de hace 2 años, pero corrige errores del pasado | Antena 3 Noticias

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Carla Moya
Publicado:

Adam da sus últimos coletazos, la DANA que ha dejado lluvias extraordinarias en Valencia y Alicante preocupa todavía hoy en Baleares y Cataluña. La madrugada de este martes ha sido terrible en la Vega Baja de Alicante y en algunos pueblos de Murcia situados en esa frontera entre ambas provincias. Ha descargado agua sin descanso. Las calles han sido ríos, recorrerlas era una temeridad.

En las últimas horas Guardamar del Segura u Orihuela han sido algunos de los pueblos donde más ha llovido. Muchos vecinos corrían para sacar sus coches de los garajes ante el miedo de que acabaran inundándose. Algunas ramblas se han llegado a desbordar y esto ha provocado que haya carreteras intransitables. También en zonas como San Pedro del Pinatar, en Murcia, las alcantarillas no daban abasto para tragar toda el agua que ha caído.

En el municipio de Oliva fueron miles las personas que tuvieron que ser rescatadas. Se habían quedado atrapadas debido a la intensa tromba de agua. Muchos se subieron a las partes altas de las casas, allí esperaron hasta que llegaron los helicópteros de la Guardia Civil y de la UME. La única forma de acceder, a muchas de las personas, era por aire. Por tierra también se producían cientos de rescates. Los servicios de emergencias han utilizado lanchas y hasta tablas de surf para sacar a la gente de sus viviendas anegadas por el agua.

Muchos han sido trasladados a un polideportivo donde han pasado la noche. Además, en Oliva, hay que lamentar la muerte de dos personas. En total son 4 los fallecidos por el paso de "Adam". Y precisamente allí en Oliva estará hoy Pedro Sánchez en el puesto de mando avanzado para ver cuál es la situación. Se reunirá con los servicios de coordinación y de emergencias. También con los alcaldes de los municipios afectados. Después comparecerá ante los medios.

Diferencias en la gestión de Adam con la DANA de 2024

Tanto el presidente de la Generalitat como la delegada del Gobierno en Valencia han querido destacar la buena coordinación que ha habido en esta ocasión entre administraciones. Y han querido dar las gracias a los servicios de emergencias y a la población por atender, en todo momento, las recomendaciones que desde las instituciones se iban dando para evitar situaciones peligrosas.

Y es que cuando todavía queda la evaluación de daños por hacer ya se aprecian diferencias significativas con la trágica pesadilla que fue la DANA de hace casi dos años. En la DANA de 2024 llovió especialmente en las cabeceras de los ríos, barrancos y serranías, lo que provocó un aumento de los caudales de todas las cuencas. Se llegaron a contener 770 litros por metro cuadrado en 24 horas. El agua afectó también a Castilla-La Mancha y Murcia. En la DANA Adam las lluvias han caído en zonas del litoral. Y se han superado lo 600 litros por metro cuadrado.

En el 24 el mensaje de ES-Alert llegó a la población a la 20:11 cuando el agua ya estaba causando estragos e inundaciones. En las inundaciones recientes la alerta se lanzó 24 horas antes y se han recibido hasta 5 comunicaciones con instrucciones. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó al CECOPI, Centro de coordinación, tres horas después de comenzar la reunión operativa. En la DANA Adam el CECOPI estaba en alerta desde el viernes y se reunió en varias ocasiones.

Más de 100.000 alumnos tuvieron suspendidas las clases y 145 municipios fueron confinados. En 2024 la UME tardó en estar operativa 24 horas, mientras que en esta ocasión estaban en alerta. La DANA de hace dos años se cobró 230 vidas mientras que Adam deja 5 muertes que lamentar.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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