Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno cifra en 96.058 las llegadas a Ceuta durante la entrada masiva mientras continúan los desalojos

Ceuta continúa marcada por la crisis migratoria 81 días después. Este domingo, la Policía Nacional desalojó asentamientos en Los Rosales, el Poblado de Regulares y las inmediaciones del Tarajal, donde se estima que fueron desalojados unos 200 adultos y otros 200 menores. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a completar el desalojo de los montes antes del 1 de noviembre.

La crisis también avanza en los tribunales. El hospital público de Ceuta ha remitido al juzgado una veintena de partes médicos de inmigrantes que aseguran haber sido agredidos por militares durante las patrullas de vigilancia. Los informes identifican a las presuntas víctimas y detallan las lesiones.

Los recursos de acogida y la presión sobre estos también sigue siendo uno de los principales problemas. Ceuta atiende a 3.086 menores, frente a los cerca de 180 registrados a comienzos de julio, y ha tenido que habilitar nuevos espacios para responder a la demanda. Además, un recuento presentado como oficial eleva a 96.058 las personas que habrían accedido a la ciudad durante la crisis.

Uno de los activos de las formaciones en plena precampaña

La situación migratoria se mantiene como uno de los principales frentes políticos en plena precampaña electoral, con las formaciones enfrentadas por la gestión de las entradas, la acogida de menores y el control fronterizo.

Durante su visita del pasado 13 de octubre, el rey Felipe VI fue tajante: "La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles". Ahora, ha marcado un cambio de tono en la defensa de Ceuta y Melilla, con una diplomacia más contundente que combina la gestión de la emergencia fronteriza, la petición de solidaridad a la Unión Europea y la reafirmación de la soberanía española sobre ambas ciudades.

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