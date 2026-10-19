CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno cifra en 96.058 las llegadas a Ceuta durante la entrada masiva mientras continúan los desalojos
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria que sacude Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio.
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Ceuta continúa marcada por la crisis migratoria 81 días después. Este domingo, la Policía Nacional desalojó asentamientos en Los Rosales, el Poblado de Regulares y las inmediaciones del Tarajal, donde se estima que fueron desalojados unos 200 adultos y otros 200 menores. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a completar el desalojo de los montes antes del 1 de noviembre.
La crisis también avanza en los tribunales. El hospital público de Ceuta ha remitido al juzgado una veintena de partes médicos de inmigrantes que aseguran haber sido agredidos por militares durante las patrullas de vigilancia. Los informes identifican a las presuntas víctimas y detallan las lesiones.
Los recursos de acogida y la presión sobre estos también sigue siendo uno de los principales problemas. Ceuta atiende a 3.086 menores, frente a los cerca de 180 registrados a comienzos de julio, y ha tenido que habilitar nuevos espacios para responder a la demanda. Además, un recuento presentado como oficial eleva a 96.058 las personas que habrían accedido a la ciudad durante la crisis.
Uno de los activos de las formaciones en plena precampaña
La situación migratoria se mantiene como uno de los principales frentes políticos en plena precampaña electoral, con las formaciones enfrentadas por la gestión de las entradas, la acogida de menores y el control fronterizo.
Durante su visita del pasado 13 de octubre, el rey Felipe VI fue tajante: "La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles". Ahora, ha marcado un cambio de tono en la defensa de Ceuta y Melilla, con una diplomacia más contundente que combina la gestión de la emergencia fronteriza, la petición de solidaridad a la Unión Europea y la reafirmación de la soberanía española sobre ambas ciudades.
Sigue las últimas noticias sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el delegado de Ceuta cifra en 500 los migrantes desalojados
El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha cifrado en alrededor de 500 las personas migrantes desalojadas de distintas zonas periféricas de la ciudad en un operativo policial desplegado este domingo con más de 350 agentes, una actuación que las autoridades prevén repetir semanalmente hasta completar la retirada de quienes pernoctan a la intemperie.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas detalla que no ha "vuelto a hablar" con Sánchez desde la visita del presidente a Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegura que no ha "vuelto a hablar" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el día 31 de julio, fecha en la que el jefe del Ejecutivo visitó la ciudad autónoma y calificó la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos de "ataque a la integridad territorial" de España.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Retiran más de 150 toneladas de residuos de los últimos asentamientos desalojados en Ceuta
Los servicios municipales han retirado en Ceuta más de 150 toneladas de residuos que habían sido acumulados en los asentamientos próximos al polígono industrial del Tarajal y de la zona de la barriada del Poblado de Regulares, que han sido desalojados en la mañana del domingo.
Según ha informado el Gobierno ceutí, más de 200 operarios de la empresa municipal de limpieza, así como de las empresas Makerel y Africana, y Áridos y Transportes del Estrecho han participado en la limpieza de estos asentamientos. En concreto han actuado en las inmediaciones de las naves del Tarajal, las barriadas de Poblado de Regulares y Los Rosales y el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno intensificará las actuaciones sobre casas-patera con migrantes en Ceuta
El Gobierno ha decidido intensificar las actuaciones en distintas zonas de Ceuta para localizar casas-patera en las cuales se puedan ocultar migrantes llegados en la entrada masiva a finales de julio.
Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Desalojan un autobús con migrantes después de que uno de ellos usase gas pimienta
La Policía Nacional desalojó uno de los autobuses destinados al operativo de traslado de personas migrantes desde los asentamientos hasta el CATE después de que uno de sus ocupantes hiciese uso de un bote de gas pimienta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Torres insiste en que la entrada masiva fue "imposible de contener"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la entrada masiva de Ceuta fue "absolutamente imprevisible" y "una marea imposible de contener".
"Quién iba a pensar que íbamos a tener más de 140 fallecidos", ha declarado en una entrevista en 'Salvados', donde se ha enfrentado a las preguntas de varios ciudadanos ceutíes.
Asimismo, ha reconocido que no esperaban que llegaran "80.000 o 90.000 personas", pese a que días antes ya se había registrado un "importante" aumento de las entradas. "Eso era absolutamente imprevisible y absolutamente nadie advirtió de una cantidad de esa envergadura", ha afirmado.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Más de 350 agentes desalojan asentamientos en Ceuta, donde localizan a unas 500 personas
Más de 350 agentes de la Policía Nacional han participado este domingo en un operativo para desalojar asentamientos de migrantes en distintos puntos de Ceuta, donde se ha localizado a alrededor de 500 personas. El despliegue se ha extendido por Los Rosales, el Poblado de Regulares, las naves del Tarajal, las inmediaciones del CETI y la parte baja de la barriada del Príncipe. Los migrantes han sido trasladados al CATE para realizar los trámites policiales y derivarlos a los recursos de acogida, o se les ha ofrecido la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Una ONG marroquí denuncia devoluciones forzosas y trabas para recuperar cadáveres en Ceuta
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos denuncia presuntas devoluciones forzosas de migrantes, incluidas menores, desde Ceuta a Marruecos, así como dificultades para recuperar cadáveres y posibles vulneraciones de derechos humanos tras la entrada masiva del 30 de julio, en la que murieron al menos 140 personas, según organizaciones civiles. La denuncia contrasta con la versión oficial de que la mayoría de los retornos se produjeron de forma voluntaria.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Feijóo pide a Sánchez desplegar la Armada en Ceuta y llamar a consultas al embajador en Marruecos
Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez una respuesta firme ante las supuestas incursiones de patrulleras marroquíes en aguas españolas de Ceuta. El líder del PP pide desplegar la Armada, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al embajador español en Rabat. Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que ni la Guardia Civil ni la Armada tienen constancia de nuevos incidentes tras los registrados los días 30 y 31 de julio.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: En Ceuta entraron al menos 96.058 migrantes, según los datos oficiales del Gobierno
El primer balance oficial del Gobierno de Ceuta cifra en al menos 96.058 las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El documento recoge a los migrantes alojados en recursos temporales, quienes regresaron a Marruecos, los que renunciaron a su petición de asilo y las personas expulsadas por delitos o infracciones. También incluye una estimación a la baja de quienes continúan en situación irregular en las calles y los montes. Es la primera vez que una Administración ofrece una cifra global a partir de datos oficiales.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Rey aplica una nueva y contundente diplomacia para Ceuta y Melilla
Felipe VI ha elevado el tono en la defensa de Ceuta y Melilla con una nueva línea diplomática que combina la gestión de la crisis fronteriza, la petición de mayor implicación de la Unión Europea y la reafirmación de la soberanía española. Durante su visita del 13 de octubre, el monarca aseguró que "la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles". También apeló a la cooperación con Marruecos, siempre desde la "buena fe por ambas partes".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Buenos días, comenzamos la cobertura
Empezamos la cobertura en directo de la crisis migratoria en Ceuta. Hoy se cumplen 81 días desde la llegada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. Te contamos toda la actualidad y las últimas noticias sobre los desalojos, la situación de los menores acogidos, la investigación judicial y las novedades políticas de una crisis que sigue marcando la agenda.
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