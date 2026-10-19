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El exjuez Sáenz de Tejada acredita que él no persiguió en coche a la jueza Biedma al estar en ese momento en Guadalajara

El exjuez ha presentado un escrito asegurando que estaba a 400 kilómetros de la provincia extremeña.

La jueza Beatriz Biedma

El exjuez Sáenz de Tejada acredita que él no persiguió en coche a la jueza Biedma al estar en ese momento en Guadalajara | EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El exjuez, Sáenz de Tejada, imputado por supuesto acoso a la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, ha presentado un escrito asegurando que no pudo ser él quien persiguiera en coche a la jueza ya que en ese momento estaba en Guadalajara, a 400 kilómetros de la provincia extremeña.

Son las últimas novedades sobre el caso de presunto acoso y presiones a la jueza Beatriz Biedma, la cual está en el centro de una presunta trama para desacreditarla y apartarla de una investigación judicial. Un asunto que está totalmente relacionado con el llamado caso Leire Díez y con la causa que ella instruyó contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Es más, según la jueza Beatriz Biedma, todo empezó para ella con la apertura del caso que afectaba, entre otros, al hermano del presidente del gobierno.

Según declaró Biedma el pasado 9 de octubre ante el juez Pedraz, ella notó desde el principio que esta investigación a la diputación de Badajoz iba a ser diferente; incluso así se lo trasladaban los agentes de la UCO, que contaban a la jueza las dificultades para investigar en esta ocasión: "Hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones, que estamos recibiendo ahora a nivel investigador, nunca las hemos sufrido".

Presunto acoso de Sáenz de Tejada

La situación fue escalando cuando presuntamente el juez Sáenz de Tejada, enemistado con Biedma tras haberle juzgado en un caso de malos tratos, habría contactado con un clan de Badajoz para atacar a la jueza; así se lo trasladó un abogado cercano al clan y que decía tener información sobre las cloacas. "Y me dijo: Señoría, tengo que hablar con usted porque tengo una informa... literal, eh, información sensible de las cloacas".

El seguimiento a Beatriz Biedma se centró incluso en la actividad que la jueza tenía en el colegio de sus hijas: "Allí está el acceso un poco restringido. No entra cualquiera de la calle, es que yo no lo entendía, me preocupó muchísimo". La jueza también relató el miedo que ha sentido durante todo este proceso en el que no tuvo ninguna protección.

Sáenz de Tejada, citado para declarar el 28 de octubre

Por esta razón, el exjuez Luis Sáenz de Tejada está investigado por su presunta participación en las maniobras contra Biedma y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha citado para declarar el 28 de octubre.

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