La dura descripción de la supuesta violación de Dani Alves: "Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo"

El periódico 'La Vanguardia' publica varias frases de la mujer de 23 años que acusa a Dani Alves de violación en su declaración del 2 de enero de 2023 en la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra en la comisaría de Les Corts (Barcelona).

La madrugada del 30 al 31 de diciembre la joven acude a la discoteca Sutton de Barcelona: "Ese día fui a la discoteca con una amiga y un familiar. Un grupo de mexicanos nos invitaron a entrar a un reservado. Allí estaba Dani Alves, quien nos invitó a tomar una copa de cava en su mesa".

Así comienza su duro relato, con el cómo y en qué circunstancias conoce al jugador. Un encuentro que, según su declaración, va cambiando a medida que avanza la noche: "De un momento a otro se puso detrás de mí y me dijo cosas en portugués. Hasta en dos ocasiones puso mi mano con violencia en su pene. Yo rápidamente quité la mano".

"Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensaba que había otra zona VIP"

Pero el exfutbolista de Sevilla y Barça, siempre según la víctima, no para y la cosa va a más. Así sucedieron los hechos contados por la joven: "Después, fue junto a una puerta y me hizo gestos para que me acercara. Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensaba que había otra zona VIP".

La chica explicó a los Mossos que el jugador brasileño la encerró en un baño y que la violó, acusación que negó Dani Alves ante la jueza: "Finalmente fui y había una lavabo minúsculo. Dani Alves me metió dentro y cerró la puerta. Yo le dije que quería salir. Me dijo que no podía irme, que le tenía que decir que era su putita. Bajó en ese momento la taza del baño, se sentó y me tiró al suelo. Le dije varias veces que parase".

"Me agarró de la cabeza y me acercó con fuerza con la idea de practicarle una felación, pero no lo logró. Me abofeteó varias veces con violencia y me violó. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me pidió que no me moviera hasta que él no saliera primero", declaró la denunciante.

Las contradicciones de Alves

Antes estas acusaciones, Dani Alves se ha defendido con hasta tres versiones que se contradicen entre sí sobre lo ocurrido. En el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 dio la primera: "Lo siento mucho, pero no sé quién esa señorita, no sé su nombre, no la conozco".

Sin embargo, el brasileño ha seguido dando otras versiones muy diferentes. En la última, asegura que se encontraba en el cuarto de baño cuando entró la chica, que se le echó encima y le practicó una felación consentida.

Parte médico y ADN

Según la investigación, hay pruebas sólidas contra el futbolista, como que la declaración de la víctima no presenta contradicciones. Además, el parte médico que la joven presenta, sumado a las cámaras del local (estuvieron dentro del año unos 15 minutos) y la declaración de testigos que presenciaron los hechos, son también indicios contra Dani Alves.

Trasladado de cárcel por seguridad

El futbolista ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Brians 2, según ha podido saber Antena 3 Noticias. La decisión se ha tomado desde la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para garantizar la seguridad y la normal convivencia en un módulo residencial.

El futbolista, acusado de una presunta agresión sexual a una joven, ha sido trasladado a este centro para internos penados, que también acoge preventivos, porque dispone de módulos residenciales más pequeños. En la actualidad, los módulos de Brians 2 acogen una media de 80 internos y los de Brians 1, unos 200.