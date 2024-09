¿Cuánto dinero cobran Alexia Putellas y Aitana Bonmatí en el Barça?

Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, además de ser las dos mejores jugadoras del FC Barcelona F son dos grandes estrellas en el firmamento del fútbol femenino, y no solo por su éxito en el conjunto azulgrana, sino por la reciente conquista del Mundial Femenino y la UEFA Nations Leaguecon la Selección Española. Pero, ¿cuánto cobran en el Barça? ¿son las mejores pagadas del mundo?

Aitana, cerca de renovar con el Barça

En cuanto a Bonmatí, la futbolista de 26 años y actual ganadora del Balón de Oro y del Premio The Best, está cerca de firmar su renovación con el Barça ya que su actual contrato finaliza en junio de 2025. La mejor jugadora del mundo -con permiso de su compañera Alexia Putellas- es una de las más aclamadas y deseada en el panorama futbolístico, por eso el Chelsea lleva meses detrás de ella.

Pasaría de 300.000 anuales a más de 700.000 euros

No obstante, la catalana y el club de su vida parecen condenados a entenderse y si nada se tuerce firmarán un acuerdo de renovación en los próximos días o semanas. Un nuevo contrato que podría convertirla en la jugadora mejor pagada de la plantilla. En estos momentos cobra unos 300.000 euros netos anuales y todo apunta a que sus emolumentos darán un gran salto cuantitativo y pasará a embolsarse entre 1'5 y 2 millones brutos anuales (unos 700.000-800.000 netos). El Chelsea podría haberle ofrecido cerca de 2 millones brutos por temporada.

¿Cuánto cobra Alexia Putellas?

De confirmarse esta cifra superaría a su compañera y dos veces ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022), Alexia Putellas, que renovó en mayo de este año hasta junio de 2026. Pese a que no se conoce con exactitud su sueldo se calcula que recibe unos 650.000 euros netos al año (1,2-1,3 millones brutos anuales) después de su reciente ampliación. Cifras que solo engloban el contrato con el club blaugrana ya que fuera de los terrenos de juego se embolsa unos 3,2 millones de dólares.

Las futbolistas que más dinero ganan en el planeta fútbol son Sam Kerr, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Julie Ertz, Ada Hegerberg y Trinity Rodman.

¿Y los hombres?

En lo referente a los hombres la diferencia, lógicamente, es abismal, y más con la reciente 'entrada' de Arabia Saudí y Estados Unidos, que ha disparado, más aún si cabe, los sueldos de los mejores futbolistas del planeta.

Como no, Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pagado del mundo, el delantero de 39 años percibe unos 200 millones de euros brutos anuales solo en el contrato que le une al Al Nassr (unos 260 en total con publicidad). Leo Messi, por su parte, es el segundo en esta lista con 65 millones por temporada (135 en total) tras su fichaje por el Inter de Miami; Neymar completa el podio con 80 millones anuales -más que Messi en cuanto a contrato- pero menos en el total, 112 millones si sumamos publicidad y patrocinios. No obstante, al Al Hilal no le está saliendo muy rentable su fichaje ya que solo ha podido jugar 5 partidos desde su incorporación al principio de la temporada pasada (sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco).

