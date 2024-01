Aitana Bonmatí pone la guinda a un año de ensueño con su primer The Best

Aitana Bonmatí sigue sin bajarse de la nube. La jugadora del FC Barcelona ha ganado el premio The Best tras ser elegida como la mejor futbolista de la temporada pasada, por delante de la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, y de la también española Jennifer Hermoso, del Tigres UANL mexicano. No ha habido muchas dudas en la votación, y es que la catalana no tenía rival alguna en la terna final, a pesar de que Jennifer Hermoso también conquistó el Mundial de Fútbol el pasado mes de agosto.

"Hace dos semanas cuando acababa el 2023 me entró cierta nostalgia, ha sido un año excepcional y único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido. Sin vosotras no estaría aquí ni sería la jugadora que soy hoy en día. Estoy encantada de pertenecer a una generación de personas que está cambiando las reglas del juego y del mundo", apuntó Aitana en su discurso tras recoger el The Best.

Champions, Liga, Supercopa... y MVP del Mundial

Bonmatí ha sido, sin lugar a dudas, la mejor jugadora de 2023, y es que fue totalmente clave en la consecución de tres títulos para el conjunto culé: Champions, Liga y Supercopa, casi nada. Un triplete sublime con ella como gran protagonista.

También ganó el Balón de Oro

Para colmo, fue nombrada como MVP del Mundial que conquistó España ante Inglaterra (1-0) con ese histórico gol de la sevillana Olga Carmona. Un 2023 que jamás olvidará la futbolista de 25 años, que ya el pasado mes de octubre se hizo con el premio individual más importante de su carrera, y de la de cualquiera: el Balón de Oro. Jennifer Hermoso, campeona del mundo y Linda Caicedo, subcampeona de la Copa del Rey con el Real Madrid, se quedaron con la miel en los labios.

Sucede a la reina Putellas

Además, el Barça Femenino ha vuelto a sonreír en esta gala ya que acumula tres ediciones consecutivas 'colocando' a sus jugadoras en los más alto del fútbol mundial. Tanto en 2021 como en 2022 la ganadora de este premio, y también del Balón de Oro, fue la compañera de Bonmatí, doña Alexia Putellas.