'Cruce' de declaraciones entre Ancelotti y Simeone tras el derbi: "Tergiversaron mis palabras"

En la previa de sus respectivos duelos de Champions League, Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone volvieron a valorar los hechos acontecidos en el derbi madrileño del pasado domingo.

Ancelotti: "Que los violentos nos dejen en paz"

Casi de forma simultánea, ambos técnicos respondían a las preguntas de los periodistas, Carletto desde Lille y el Cholo desde Lisboa. El 'primero' fue el entrenador italiano, que reincidió en que los violentos "deben estar fuera de los campos pero también de la sociedad".

"¿El comportamiento de Courtois? cuando le han gritado durante el partido 'muérete'... eso es desviar el tiro"

"Yo intento respetar todas las opiniones, pero lo que pasó lo vieron todos... los violentos de cualquier equipo no pueden tener cabida. El fútbol no los necesita, que nos dejen en paz", explicó antes de 'contestar' a las palabras de Simeone postpartido en las que el argentino también pedía sancionar a los protagonistas que provoquen o inciten a la grada ("los que cargan", puntualizó el Cholo): "¿El comportamiento de Courtois? cuando le han gritado durante el partido 'muérete' es desviar el tiro. No hay más que hablar", sentenció el Reggiolo, que se mueve como pez en el agua en las ruedas de prensa y que enseguida cambió de tema. También declaró que Mbappé podría ser titular y que el equipo "todavía no ha encontrado al sustituto de Kroos porque... no lo hay".

Minutos después llegó el turno del entrenador rojiblanco. Simeone, cuyas palabras sobre la provocación de Courtois generaron polémica y división de opiniones -también condenó el lanzamiento de objetos al portero- refrendó su punto de vista y aseguró que sus palabras se habían "tergiversado".

Simeone: "Tergiversaron mi opinión"

"No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Antes de la rueda de prensa reforcé hasta en tres entrevistas el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores... Eso es lo que dije postpartido y posteriormente di mi opinión, que esa opinión la tergiversaron y la llevaron para otro lugar, como siempre aparece y conviene. El otro día le tocó a Courtois pero si hubiera sido Pablo, diría Pablo, pero estaba Courtois y los gestos que estoy explicando se vieron también, eso no quiere decir ni justifica porque volvemos a lo mismo. Lo dicho, lo expliqué en tres entrevistas, luego en la conferencia y luego el disparadero va para otro lado... Muchos aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes", zanjó el Cholo.

"Condené la violencia hasta tres veces pero llevaron mi opinión a otro lugar, a otro disparadero... Ese no es mi problema"

Como Carlo, Simeone pasó rápido a hablar de fútbol, ambos lanzaron sus mensajes, cada uno a su manera, y como si no fuese la cosa con ellos cambiaron de tercio. Este miércoles 2 de octubre se conocerá la sanción al Atlético de Madrid.

El mismo día a las 21 horas, el equipo blanco se enfrentará al Lille en el Pierre-Mauroy y los colchoneros visitarán al Benfica en da Luz (Lisboa). Los dos ganaron su primer partido en Champions ante Stuttgart y Leipzig respectivamente.

