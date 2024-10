El Gobierno anuncia una propuesta de sanción "contundente y severa" tras lo ocurrido en el derbi

Este miércoles se reúne el comité de competición y sobre la mesa estará todo lo ocurrido en el derbi del Metropolitano, con el lanzamiento de mecheros y otros objetos contra Courtois y la suspensión durante varios minutos del partido. El acta arbitral de Busquets Ferrer detalla todo lo ocurrido y, junto a las imágenes, serán las bases sobre la que se va a determinar el castigo, que puede ir desde una multa económica hasta el previsible cierre parcial de esa grada del estadio rojiblanco.

Este mismo martes el Gobierno, por medio de su portavoz, Pilar Alegría, ha anticipado una respuesta "absolutamente contundente" y la propuesta de "una sanción contundente y severa".

"Sobre los hechos que se vivieron en el estadio Metropolitano el pasado domingo, lo primero expresar nuestra rotunda condena, en nombre del Gobierno, a los hechos violentos que vimos y vivimos. Lo que pudo ver toda la ciudadanía son hechos absolutamente contrarios a los valores que defiende el deporte. Sí que les puedo adelantar que la sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa", explicó Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes opina que lo ocurrido en el Metropolitano el pasado domingo ataca "la magnífica imagen que tenemos del fútbol español y sus aficiones" y que la "violencia en los estadios tiene que ser perseguida hasta su absoluta erradicación"

"Ayer la Comisión permanente contra la violencia en el deporte se reunió para abordar esta cuestión y la sanción. Los hechos vividos el pasado domingo atacan directamente la magnífica imagen que tenemos del fútbol español y sus aficiones. Lo que les puedo adelantar es que va a haber una respuesta absolutamente contundente, una vez se conozcan los detalles que nos den las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. La violencia en los estadios tiene que ser perseguida hasta su absoluta erradicación", concluyó Alegría.

El Atlético de Madrid expulsará "de forma permanente" al identificado

El Atlético de Madrid informaba este lunes que el aficionado identificado por el lanzamiento de objetos en el derbi será expulsado "de forma permanente" del Metropolitano, a la vez que comunicó la incorporación de una nueva normativa para prohibir el uso dentro del estadio de "cualquier elemento o prenda con el fin de ocultar su identidad".

"El club ha tomado la decisión de expulsar de forma permanente a la persona identificada ayer por la Policía en colaboración con nuestro departamento de Seguridad implicada en el lanzamiento de objetos durante el derbi. Nuestro departamento de Seguridad sigue trabajando con la Policía en la identificación del resto de implicados en el lanzamiento de objetos, a los que se expulsará de manera permanente en cuanto sean localizados", confirma el Atlético de Madrid a Antena 3 Noticias.

Simeone señala a Courtois: "Para mí, sanción al que provoca"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, condenó lo ocurrido en el derbi, pero propuso una sanción para los que provocan a la grada, en clara alusión a Courtois y su celebración tras el gol de Militao.

"Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca, así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga", señaló el técnico argentino.

"Que la gente que ha cometido esos incidentes el club tomará una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna. Necesitamos de la gente que nos impulsa, la gente que nos apoya, que nos acompaña, la gente que piensa en el club y en el equipo. Necesitamos de esa gente, eso no justifica el generar las situaciones que se generan. Nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo", opinó Simeone.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com