El Atlético de Madrid expulsará al identificado por el lanzamiento de objetos a Courtois

El lanzamiento de diversos objetos, entre ellos varios mecheros, contra Thibaut Courtois en el derbi ya tiene sus primeras consecuencias. El Atlético de Madrid expulsará de "forma permanente" a la única persona que de momento se ha identificado por esos hechos que obligaron al colegiado a detener el partido durante varios minutos.

"El club ha tomado la decisión de expulsar de forma permanente a la persona identificada ayer por la Policía en colaboración con nuestro departamento de Seguridad implicada en el lanzamiento de objetos durante el derbi. Nuestro departamento de Seguridad sigue trabajando con la Policía en la identificación del resto de implicados en el lanzamiento de objetos, a los que se expulsará de manera permanente en cuanto sean localizados", confirma el Atlético de Madrid a Antena 3 Noticias.

Además, desde el club rojiblanco se informa que se va a incorporar "de manera inminente en su normativa interna la prohibición de utilizar cualquier elemento o prenda con el fin de ocultar su identidad". Y es que en la grada desde la que se lanzaron los mecheros y otros objetos había varios ultras con el rostro tapado con pasamontañas y otro tipo de elementos.

"El club va a incorporar de manera inminente en su normativa interna la prohibición de utilizar cualquier elemento o prenda con el fin de ocultar su identidad", confirma el Atlético de Madrid.

¿Qué dice el acta arbitral de Busquets Ferrer?

El colegiado Busquets Ferrer reflejó lo ocurrido en el acta arbitral y detalla que entre los objetos que cayeron al césped "se pudieron identificar tres mecheros y una botella de agua".

"En el minuto 64 desde el fondo sur bajo, se lanzaron varios objetos sobre la zona donde se encontraba el portero visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactarle. Entre estos se pudieron identificar tres mecheros y una botella de agua. Ante este hecho, se activa el protocolo de lanzamiento de objetos requiriendo al delegado de campo para que se proceda a comunicar por los altavoces del estadio el mensaje a fin de que cesen dichos lanzamientos", reza el acta arbitral.

Simeone pide una sanción para Courtois

El técnico del Atlético de Madrid censuró los hechos y el lanzamiento de objetos contra Courtois, pero pidió sancionar a los que provocan a la grada.

"Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca, así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga", señaló el técnico argentino.

"Que la gente que ha cometido esos incidentes el club tomará una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna. Necesitamos de la gente que nos impulsa, la gente que nos apoya, que nos acompaña, la gente que piensa en el club y en el equipo. Necesitamos de esa gente, eso no justifica el generar las situaciones que se generan. Nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo", opinó Simeone.

