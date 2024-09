Simeone pide una sanción para Courtois: "Cargamos a la gente, incitamos a la gente y como somos protagonistas no pasa nada"

El derbi de anoche en el Metropolitano quedó marcado por el lanzamiento de mecheros desde el fondo sur contra Thibaut Courtois, unos hechos que llevaron al árbitro ateo Busquets Ferrer a suspender el duelo durante 22 minutos. Diego Pablo Simeone censuró lo ocurrido, pero solicitó también una sanción para los que "cargan" y provocan a la grada, en alusión a la celebración del portero del Real Madrid tras el gol de Militao.

"Que la gente que ha cometido esos incidentes el club tomará una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna. Necesitamos de la gente que nos impulsa, la gente que nos apoya, que nos acompaña, la gente que piensa en el club y en el equipo. Necesitamos de esa gente, eso no justifica el generar las situaciones que se generan. Nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo", señaló el técnico rojiblanco.

"Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como somos protagonistas no pasa nada. Y el que está fuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica pero cuidado con lo que nosotros generamos. Y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca, así equilibramos. No viene más le que tira el mechero y sancionamos al que carga. Vas a ver como todo se equilibra. Pero como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa", apuntó Simeone.

El argentino dejó claro que hay que sancionar a los que lanzaron los mecheros, pero que "nosotros no somos víctimas. Si cargamos puede haber una reacción.

"Insisto. La gente que ha cometido esos incidentes el club tiene que sancionarles. Eso no justifica el generar las situaciones que generamos los protagonistas. Como no te sancionan, te permite hacer cualquier cosa. Lo que ha sucedido no debe de pasar, pero a Courtois también le tiraron mecheros en el Bernabéu cuando era portero del Atlético. El club debe ser el primero que no debe de permitir esto, pero nosotros no somos víctimas. Si cargamos puede haber una reacción. Cuando provocan Simeone, Messi, Courtois, Vinicius, Griezmann o el que sea. Se ve claramente que Courtois carga cuando se ríe", señaló Simone.

Koke: "Nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, expresó este domingo, tras el 1-1 en el derbi contra el Real Madrid y la suspensión temporal en el minuto 69 por el lanzamiento de objetos desde el fondo sur del Metropolitano a Thibaut Courtois, que "no puede pasar esto en un campo de fútbol" y apuntó que son "profesionales" y tienen que "ser inteligentes".

"Ha sido un momento de mucha tensión. No puede pasar esto en un campo de fútbol. Somos profesionales y hay que saber dónde estamos y ser inteligentes, pero por cuatro tampoco podemos perjudicar a toda nuestra gente. Ojalá no vuelva a ocurrir. Nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes", declaró Koke.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com