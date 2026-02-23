El torneo de Acapulco desmiente que se suspenda por la violencia en México tras la muerte de 'El Mencho'

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, ha desencadenado diversos episodios de violencia en México, especialmente en el estado de Guerrero, donde desde este lunes se disputa el Abierto Mexicano de Tenis, torneo de categoría ATP 500.

El incremento del despliegue militar en la zona provocó rumores en redes sociales sobre una posible cancelación del certamen. Ante la incertidumbre, la organización emitió un comunicado para desmentir cualquier suspensión y garantizar que la competición se desarrollará con normalidad.

Desde la dirección del torneo se ha subrayado que existe comunicación constante con las autoridades federales, estatales y municipales para asegurar la protección de jugadores, equipos y personal, muchos de ellos alojados en el hotel Mundo Imperial de Acapulco.

También participan Zverev y De Miñaur

En el plano deportivo, la representación española corre a cargo de Rafa Jódar, invitado por la organización, y Alejandro Davidovich, finalista en la pasada edición. Ambos debutan en la primera jornada en la pista central: Jódar frente al británico Cameron Norrie y Davidovich ante el alemán Daniel Altmaier.

Jódar afronta el torneo en el mejor momento de su carrera profesional, tras alcanzar este lunes el puesto 114 del ranking ATP, su mejor clasificación hasta la fecha.

El cuadro del torneo cuenta además con dos jugadores del top 10: el alemán Alexander Zverev (4) y el australiano Alex de Miñaur (6), que llega en plena forma tras conquistar el ATP 500 de Rotterdam.

