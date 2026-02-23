Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Abierto Mexicano

El torneo de Acapulco desmiente que se suspenda por la violencia en México tras la muerte de 'El Mencho'

Alejandro Davidovich y Rafa Jódar son los representantes españoles en el ATP 500 mexicano.

Alejandro Davidovich, en el Masters de Par&iacute;s

Alejandro Davidovich, en el Masters de ParísEfe

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, ha desencadenado diversos episodios de violencia en México, especialmente en el estado de Guerrero, donde desde este lunes se disputa el Abierto Mexicano de Tenis, torneo de categoría ATP 500.

El incremento del despliegue militar en la zona provocó rumores en redes sociales sobre una posible cancelación del certamen. Ante la incertidumbre, la organización emitió un comunicado para desmentir cualquier suspensión y garantizar que la competición se desarrollará con normalidad.

Desde la dirección del torneo se ha subrayado que existe comunicación constante con las autoridades federales, estatales y municipales para asegurar la protección de jugadores, equipos y personal, muchos de ellos alojados en el hotel Mundo Imperial de Acapulco.

También participan Zverev y De Miñaur

En el plano deportivo, la representación española corre a cargo de Rafa Jódar, invitado por la organización, y Alejandro Davidovich, finalista en la pasada edición. Ambos debutan en la primera jornada en la pista central: Jódar frente al británico Cameron Norrie y Davidovich ante el alemán Daniel Altmaier.

Jódar afronta el torneo en el mejor momento de su carrera profesional, tras alcanzar este lunes el puesto 114 del ranking ATP, su mejor clasificación hasta la fecha.

El cuadro del torneo cuenta además con dos jugadores del top 10: el alemán Alexander Zverev (4) y el australiano Alex de Miñaur (6), que llega en plena forma tras conquistar el ATP 500 de Rotterdam.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz somete a Rublev y jugará su primera final del ATP 500 de Doha (7-6 y 6-4)

Alcaraz en el partido ante Rublev

Publicidad

Deportes

Dean Huijsen, en una imagen de archivo

El Real Madrid difunde en China unas disculpas de Huijsen por republicar un post considerado racista

El futbolista brasileño Bruno Fernandes

El polémico regreso al fútbol de Bruno Fernandes, condenado por asesinar a su exnovia y arrojarla a los perros

Alejandro Davidovich, en el Masters de París

El torneo de Acapulco desmiente que se suspenda por la violencia en México tras la muerte de 'El Mencho'

Imagen de aficionados del Osasuna
LaLiga

Puñetazos y porrazos entre ultras y agentes de la Policía tras el Osasuna - Real Madrid

Joan Laporta
Barcelona

Laporta: "¿La derrota del Madrid? Por una vez que no les regalan un penalti por un..."

Alcaraz le regala una raqueta al hijo de Joselu
ATP de Doha

El momento en el que Carlos Alcaraz le regala su raqueta... al hijo de un exjugador del Real Madrid: "Tenista insuperable, mejor persona"

El tenista de El Palmar tuvo un precioso gesto con el hijo de un ex del Madrid que ahora juega en Catar.

Rondale Moore en una imagen de archivo
NFL

Muere a los 25 años el jugador de la NFL Rondale Moore: encontraron su cadáver en un garaje

El joven jugador de los Minnesota Vikings apareció muerto en el interior de un garaje.

Fils y Alcaraz posan juntos tras la final del ATP de Doha

Arthur Fils, tras ser vapuleado por Alcaraz en la final de Doha: "Cabrón, lo tuyo es una broma pesada..."

Julio Álamo posa con un toro de Osborne

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Alcaraz posa con el trofeo de campeón del ATP de Doha

Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz tras el título en el ATP de Doha

Publicidad