¿Quién es Rubén Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho' y por qué ha desatado la guerra del narco en México?

En México se ha desatado la guerra del narco. El ejército está en la calle para intentar frenar la ola de violencia que recorre todo el país después de que abatiesen a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión sobre Claudia Sheimbaum ha sido enorme para detener a los narcos. La presidenta de México del país pide calma.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en su perfil de X que el gobierno estadounidense ayudó en la redada en la que terminó abatido 'el Mencho' en Talpalpa, una ciudad del estado mexicano de Jalisco. "El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país". Según las informaciones que se tienen tres miembros más del cartel fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.

La respuesta de los hombres de 'El Mencho' no se han hecho esperar. La furia del narco se ha desatado por todo el país. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales. El Cartel de Jalisco Nueva Generación respondió con los 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, con coches incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el "código rojo" y suspendió el transporte público en algunas zonas además de las clases presenciales durante este lunes.

El escenario es el de una zona de guerra. En la turística zona de Puerto Vallarta (Jalisco) se cancelaron vuelos y los turistas están protegidos en sus hoteles. En todo el estado el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026. Hasta ahora, al menos 16 estados han reportados bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México (centro), Veracruz, Oaxaca y Chiapas (sur).

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en México. Sobre 'El Mencho' había una recompensa de 15 millones de dólares. El consulado de España en Guadalajara también ha pedido a los ciudadanos que eviten los desplazamientos, las multitudes y que se mantengan informados en todo momento.

¿Quién era 'El Mencho'?

Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', era uno de los principales objetivos tanto de México como de Estados Unidos. Nació en Naranjo de Chila, en Michoacán, en los 80 entró ilegalmente en los Estados Unidos fue detenido y estuvo en prisión siempre por delitos relacionados con el narcotráfico. Con 30 años fue deportado a México y comenzó su ascenso en el mundo del narcotráfico, pasó de jefe de pequeñas bandas al líder en cartel de Jalisco Nueva Generación.

Tras la muerte de 'Nacho Coronel' fundó, al amparo del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la captura del 'Chapo' se convirtió en el capo más poderoso.

Era muy celoso de su intimidad y la última imagen que se tenía de él es de hace 20 años. Se le conocía como 'el señor de los gallos', por su afición por las peles de estos animales. Se le relacionó con una matanza de rivales en el rancho Izaguirre en Jalisco, con el ataque a un helicóptero del ejército y el atentado fallido en 2020 al ahora Secretario de Seguridad de México Omar García. Se le acusaba de traficar con cocaína, metanfetaminas, fentanilo y marihuana. Y aseguran que el patrimonio de su organización supera los 50.000 millones de dólares.

Todavía con su cadáver presente se ha empezado ya a especular con posibles sucesores de Oseguera. Se descarta una fragmentación de la organización y el nuevo líder sería Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias 'El Chorro'.

