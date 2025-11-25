Chelsea - Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League, en directo

El Barcelona de Hansi Flick visita este martes Stamford Bridge para medirse al Chelsea en la jornada 5 de la fase liga de la Champions League 2025 - 26. El equipo culé aterriza en Londres tras las grandes sensaciones que dejó en la goleada (4-0) ante el Athletic en el Spotify Camp Nou, una victoria que le ha permitido colocarse a tan solo un punto del Real Madrid, líder de LaLiga EA Sports. El partido de esta noche en el sur de Londres será una prueba de nivel para comprobar la mejora de la escuadra azulgrana, que en su última salida por Europa empató (3-3) en el campo del Brujas.

El conjunto catalán necesita sumar los tres puntos para tratar de acercarse al top-8 de la clasificación y lograr la clasificación directa para los octavos de final de la Champions League, ahora mismo es undécimo y debería jugar el playoff para estar en la ronda de los 16 mejores equipos del continente. Quedan cuatro jornadas y 12 puntos en juego, los de Flick necesitarán, a priori, al menos ocho puntos para soñar con el top-8 y para ello deben ganar sí o sí hoy al Chelsea en Londres.

Pedri es la principal baja de la expedición culé que ha viajado a Londres, una convocatoria donde sí ha entrado Marcus Rashford, ausente en el último partido del Barcelona por un proceso gripal

La buena noticia para Hansi Flick, al margen de la vuelta del futbolista inglés, es que recupera a Frenkie de Jong, baja en el triunfo del sábado contra el Athletic Club (4-0) por sanción, Junto a Pedri siguen lesionados Marc-André ter Stegen y Pablo Páez Gavira 'Gavi'. El Barça ha volado a Londres con 22 jugadores: Joan García, Szczesny y Kochen; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia; Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dro; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.

El Barcelona de Hansi Flick suma dos victorias (Newcastle y Olympiacos), un empate (Brujas) y una derrota (PSG) en las cuatro primeras jornadas de la fase liga de la Champions League; con siete puntos están a dos puntos de la octava plaza y a cinco de Bayern, Arsenal e Inter, los únicos tres equipos que han sumado cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas.

Hansi Flick podría sacar un once hoy en Londres con Joan García bajo los palos; defensa para Koundé, Eric García, Cubarsí y Balde; un centro del campo con De Jong, Fermín y Dani Olmo; y una ataque con Lamine Yamal, Ferrán y Robert Lewandowski.

El Chelsea suma también siete puntos tras perder ante el Bayern en su estreno en Champions (3-1), ganar a Benfica (1-0) y Ajax (5-1), y empatar ante el Qarabag (2-2).

Enzo Maresca podría apostar por un once con Robert Sánchez bajo los palos; defensa para Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Reece James; un centro del campo formado por Enzo Fernández, Andrey Santos y Jamie Bynoe-Gittens; y un tridente ofensivo con Pedro Neto, Joao Pedro y Garnacho. La principal baja del Chelsea es la Cole Palmer.

Posibles onces del Chelsea - Barcelona

Chelsea : Robert Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Andrey Santos, Jamie Bynoe-Gittens, Pedro Neto, Joao Pedro y Garnacho.

: Robert Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Andrey Santos, Jamie Bynoe-Gittens, Pedro Neto, Joao Pedro y Garnacho. Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Ferrán y Lewandowski.

Horario y dónde ver el Chelsea - Barcelona de la Champions League

El Chelsea - Barcelona, partido de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League 2025 - 26, se jugará el martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en Stamford Bridge.

El partido entre Chelsea y Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la narración del encuentro de la Champions League.