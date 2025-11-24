La Policía Nacional busca a un aficionado que propinó un puñetazo a un jugador de 13 años

Un aficionado del AD Pérez Cubillas (Huelva) está en busca por parte de la Policía Nacional tras haber propinado un puñetazo a un jugador de categoría infantil este domingo al finalizar un partido en Huelva capital. En concreto, el seguidor propinó un fuerte golpe al menor, de 13 años y perteneciente al UD Punta de Caimán, de la localidad onubense de Isla Cristina. Toda la secuencia fue grabada desde la grada y difundida en redes sociales.

Según informa el medio Aionsur, el aficionado que está siendo buscado por la Policía Nacional se acerca por la espalda al joven futbolista, al que golpea en la cara con fuerza. En ese momento, le deja aturdido y sin atenderle y se escapa del campo de fútbol por el lado contrario. En el vídeo de la agresión se puede observar como se quita la sudadera para no ser reconocido. Tras el ataque, el agresor abandona apresuradamente el terreno de juego por el lado contrario sin atender al menor.

¿Qué dice la denuncia del padre del futbolista?

En la denuncia presentada por el padre se refleja lo ocurrido y como, tras lograr el equipo visitante el empate a dos, "subió un poco más la tensión y el equipo contrario comenzó a insultar a el equipo del denunciante".

Al final del encuentro "cuando el equipo Pérez Cubillas marco el último gol (3-2) saltaron al campo componentes el equipo que estaban en el banquillo y el público local para celebrarlo... al final del partido es cuando empezó el equipo local a insultarlos y a intentar agredirlos. El denunciante observa entonces cómo cinco oponentes del equipo contrario intimidan al portero de su equipo y éste va a defenderle".

"Sin mediar palabra aparece un hombre de unos 20 años de edad, alto un chándal de color beige, de tez y cabello moreno que sin decirle nada le da puñetazo en su ojo derecho", añade la denuncia, según el medio Aionsur.

El incidente ha generado una profunda indignación en el ámbito deportivo provincial y la Policía trabaja ahora para localizarlo y esclarecer lo ocurrido en un episodio que vuelve a poner el foco en la violencia en el deporte base.