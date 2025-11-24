Localizan en Cuba a Martiño, el profesor de Ourense que violó repetidamente a una alumna

Martiño Ramos Soto, el profesor de Ourense condenado a 13 años y medio de prisión por violar en varias ocasiones a una menor, desapareció de España. Cuando a mediados del mes de septiembre la Guardia Civil acudió a su vivienda para notificarle su ingreso en prisión, Martiño ya no estaba.

Durante unos meses, las especulaciones situaban al profesor y exlíder del grupo político En Marea, en Celanova o en Baiona. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a su casa, él llevaba alrededor de tres meses en La Habana.

Su huida a Cuba se produjo tan solo 12 días antes de ser condenado en firme en Ourense y precisamente en esas fechas, un tal Martín Soto activó una cuenta de Instagram desde la capital cubana.

En la foto de perfil de su cuenta, que continúa abierta, se reconoce perfectamente al violador huido de la justicia española. Tal y como puede verse en sus publicaciones, y como adelantó el diario 'El Español', el profesor de música se ha escondido bajo un nuevo nombre: "Martín Soto".

Captura de pantalla del perfil de Instagram de Martiño Ramos | Antena 3 Noticias

Además de un nuevo nombre, Martiño ha abandonado su aspecto. El antiguo profesor orensano ha dejado atrás el moño que lucía en España y ahora lleva el pelo rapado y la cara afeitada.

El profesor de música también cuenta con una nueva profesión. Martiño Ramos se presenta como un fotógrafo autodidacta que se mueve entre galerías de arte y realiza sesiones a jóvenes artistas, actores o modelos. Según adelantó 'El Español', Ramos dijo a una modelo que "hacía foto erótica y otro tipo de performances".

Tal y como han indicado varias fuentes a 'El Español', Martiño Ramos encaja bien "en el entorno artístico de El Vedodo", barrio donde vive en La Habana. Según detallan esas fuentes, "Ramos Soto frecuenta la Fototeca de Cuba, participa en cursos y se relaciona con artistas locales con total normalidad". Pese a relacionarse con total normalidad, varias fuentes han detallado al diario que "no menciona España y Galicia a veces".

Todos los que lo conocen le definen como "alguien reservado, educado y, sobre todo, hábil para evitar cualquier referencia a su vida anterior".

El profesor violaba y pegaba a la menor "con sadismo"

Ese comportamiento nada tiene que ver con la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que describía un patrón de violencia física y psicológica contra una adolescente, a la que sometía a palizas y a abusos reiterados.

La sentencia fue contundente. Los magistrados describieron cómo Ramos Soto "ostentaba una posición de superioridad derivada de la diferencia de edad y de su condición de docente" que ejercía sobre la menor, puesto que le impartió clase de música desde la etapa de infantil hasta sexto de primaria.

En dicho colegio, llegó a quedar con la menor y agredirla sexualmente. En el caso de citarse fuera del centro, Ramos le daba instrucciones en las que la indicaba dónde estaba su vehículo para que se metiese en el maletero y de esta manera, viajase escondida. El agresor llegó a someter a la víctima a prácticas sádicas y la menor reveló todos estos hechos en el inicio del curso escolar 2021-2022.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.