Accidente mortal

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras un terrible accidente contra una rampa en un parque temático

La cabeza del piloto chocó de forma mortal contra una rampa ante cientos de personas que presenciaban un espectáculo acrobático.

Imagen de archivo de un neum&aacute;tico

Imagen de archivo de un neumáticoPexels

El piloto Lurrique Ferrari falleció el pasado domingo después de chocarse contra una rampa y golpearse la cabeza en pleno espectáculo de acrobacias en Penha, municipio brasileño.

El terrible accidente tuvo lugar en la presentación del 'Hot Wheels Epic Show' en el conocido parque temático Beto Carrero World situado en Penha, en la costa norte de Santa Catarina (Brasil).

Su cabeza chocó fuertemente con la rampa... ante cientos de personas

La tragedia, además, ocurrió con cientos de personas presenciando el espectáculo desde la grada. En el vídeo se puede apreciar como Ferrari ejecuta un salto y tras medir mal golpea directamente con la cabeza en el inicio de la rampa, un impacto que terminó siendo mortal y que dejó helados a todos los allí presentes, que enseguida se percataron de la gravedad del accidente.

El piloto recibió atención médica de inmediato y fue trasladado a un hospital cercano para ser intervenido quirúrgicamente. No obstante, la contusión cerebral terminó siendo definitiva.

"Un momento de dolor indescriptible..."

"Beto Carrero World informa, con profundo pesar, el fallecimiento del piloto Lurrique Ferrari. Tras el accidente ocurrido durante la función del domingo, Lurrique recibió asistencia inmediata de los bomberos del parque y fue trasladado a un hospital de referencia, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente. El parque está brindando apoyo a la familia y ya inició sus protocolos internos para investigar las causas del accidente.", informó el parque temático en su cuenta oficial.

Lurrique Ferrari era un trabajador habitual del parque, donde protagonizaba espectáculos prácticamente diarios y contaba con casi 50.000 seguidores en Instagram.

