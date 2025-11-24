Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El triatleta que desafía lo imposible: Javier Corrales compite tras perder el 80% de su estómago por el cáncer

Tras una operación de cáncer que le cambió la vida, Javier ha encontrado en los triatlones su gran refugio.

Joaquín Albareda | Estíbaliz Alcívar
Publicado:

El cáncer de estómago no fue suficiente para frenar a Javier Corrales, quien desde que fue diagnosticado ha encontrado su lugar feliz en los triatlones.

Su vida cambió cuando conoció que padecía de cáncer y debía someterse a una cirugía; esta le dejó sin el 80% del estómago. Pero lejos de frenar su vida, esta vivencia le hizo acercarse al deporte y desde entonces los triatlones se han convertido en su gran pasión.

"Me dijeron: haz el deporte que te de la gana mientras no te duela, porque al final tengo todo cosido", le dijeron los médicos. "Despeja mentalmente muchísimo, me hacía salir de ese modo supervivencia", nos explica Javier.

Rafa Nadal como referente

Con el nacimiento de su hijo, el apoyo de su familia y la fuerza que le hacía sentir el ejercicio, su estado médico dio un vuelco. "Diría que estoy más sano que cualquier persona normal", menciona entre risas.

Pero sin duda hay un momento que le marcó en su lucha: la final del Abierto de Australia de 2022. Javier se ha visto ese partido varias veces y señala que la sensación de ver cómo Nadal remonta dos sets contra Medvedev fue todo un ejemplo que le sirvió para seguir empujando en su recuperación.

Explica que con un pronóstico como el suyo lo normal es desmoronarse, pero él encontró la fuerza para seguir adelante. "Creo que es un milagro, me siento un milagro con patas", porque cuando todo el mundo pensaba que estaba loco por meterse a correr tras una intervención como la suya, él ha demostrado que no hay límites para el deporte.

