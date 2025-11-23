El Real Madrid confunde al André Silva del Elche con el hermano fallecido de Diogo Jota: "Lamentamos..."

El Real Madrid ha querido disculparse públicamente en redes sociales tras confundir en un vídeo homenaje a Andre Silva, hermano fallecido de Diogo Jota, con el jugador portugués del Elche, Andre Silva, cuyo rostro salió en pantalla junto al ex del Liverpool. El vídeo fue emitido este domingo en la Asamblea de Socios compromisarios del club blanco. Precisamente este domingo el Madrid disputaba su su encuentro de la jornada 13 ante el Elche en el Martínez Valero.

"Lamentamos lo ocurrido"

"El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", lamentó el Madrid en un comunicado de disculpas en sus perfiles oficiales.

El club, además de comunicarlo en sus redes sociales, se apoyó en el propio Florentino Pérez, que pidió disculpas en pleno discurso. El Real Madrid emitió un vídeo acordándose de todos los socios fallecidos en el año 2025, y también quiso tener un detalle con Diogo Jota y su hermano Andre Silva, quienes fallecieron en un accidente de tráfico el 3 de julio en Zamora.

El Madrid les homenajeó en Anfield

Precisamente el Real Madrid ofreció un homenaje a ambos en los aledaños de Anfield cuando visitó al Liverpool hace unas semanas en la fase de grupos de Champions. El club blanco contó con la presencia de Xabi Alonso, Dean Huijsen, Emilio Butragueño (director de Relaciones Institucionales del club) y Alexander Arnold, excompañero de Jota, para brindar un precioso homenaje en el que dejaron un ramo de flores blancas y varias cartas con mensajes de condolencias a la familia, club y amigos del portugués y de su hermano.

"Mi compañero Diogo, te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo. Tu recuerdo y el de André permanecerá siempre. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los grandes momentos que compartimos. Te echo de menos compañero, cada día. Con amor, Trent y familia", escribió Arnold, ex del Liverpool, que además acompañó el mensaje con un "Forever 20 YNWA", el dorsal de Jota y las siglas de "You'll never walk alone", el famoso lema del club.

