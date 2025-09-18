Liga de Campeones
Newcastle - Barcelona en directo online: Partido, goles y resultado de Champions League (0-1)
RESULTADO NEWCASTLE - BARCELONA: 0-1
Min. 65. Resultado Newcastle - Barcelona: 0-1
Los de Flick se defienden ahora lejos de su portería mientras ellos intentan asumir los 4 cambios de golpe al tiempo que reaccionan al gol en contra.
Min. 64. Lo más importante: un 9 puro en el Newcastle
Woltemade, por el que pagaron las urracas 85 kilos este verano, será la referencia a partir de ahora arriba.
Min. 63. Cuádruple cambio en las urracas
Se marchan Joelinton, Barnes, Elanga y Schär y entran al campo Willock, Woltemade, Murphy y Thiaw.
Min. 62. Resultado Newcastle - Barcelona: 0-1
Prepara un cuádruple cambio Eddie Howe. Schär sigue mareado del pelotazo en la cabeza de hace unos minutos.
Min. 60. Resultado Newcastle - Barcelona: 0-1
Qué auténtico rematazo de cabeza de Rashford, que marca su primer gol como azulgrana en el mejor escenario posible. Envío semi-tenso que cruza al palo largo girando el cuello el bueno de Marcus.
Min. 58. ¡GOOOL DE MARCUS RASHFORD!
Resultado Newcastle - Barcelona: 0-1. Centro desde la banda derecha de Jules Koundé que encuentra al inglés dentro del área, quien con un remate canónico desde el punto de penalti bate a Pope. ¡Qué giro perfecto de cuello! ¡Primer remate a puerta de los culés!
Min. 55. Resultado Newcastle - Barcelona: 0-0
El alemán Thomas Tuchel, seleccionador inglés, presente en la grada de St James' Park. Varios seleccionables esta noche sobre el tapete de juego. También está presente Rafa Benítez.
Min. 54. Disparo con el interior de Tonali que bloca Joan García
Min. 53. Resultado Newcastle - Barcelona: 0-0
Siguen sin chutar a puerta los de Hansi Flick en St James' Park.
Min. 50. ¡Balonazo de Rashford a Schär! ¡Se quedó K.O.!
Disparo peligroso que tumbó al zaguero suizo. Está siendo atendido en el área.
Min. 49. Resultado Newcastle - Barcelona: 0-0
Los de Eddie Howe vuelven frescos del vestuario y reanudan su asfixiante presión arriba.
Min. 48. ¡Cabezazo desviado por poco de Joelinton!
Córner de Elanga al corazón del área que cabecea Joelinton ante Cubarsí... por suerte le salió desviado.
Min. 45. ¡COMIEEENZA LA SEGUNDA PARTE!
Newcastle - Barcelona: 0-0. Posesión para las urracas... que sacan en largo para regalar el balón y presionar la salida. ¿Rugby? Sin cambios: los mismos 22.
¡DESCANSO! NEWCASTLE 0-0 BARCELONA
¡Acaba la primera parte sin goles en St James' Park! Joan García salva las muebles para los culés ante un Newcastle que está mordiendo en su casa.
El portero español salvó de forma magistral un remate de Harvey Barnes en el segundo palo cuando St. James' Park ya celebraba el que hubiera sido el primer gol de su equipo.
Sin Lamine Yamal, el Barcelona apenas generó nada en ataque más allá de algún disparo aislado de Rashford, Raphinha y Lewandowski.
47. Amarilla para Burn tras llegar tarde ante Koundé
Min. 45. Dos minutos de añadido en Newcastle
Min. 45. Amarilla para Gerard Martín por falta a Bruno Guimaraes
Problemas para el lateral, que tendrá que hacer frente a un extremo como Elanga el resto del partido.
Min. 44. Newcastle - Barcelona: 0-0
Repliegan los ingleses ahora en la recta final de la primera parte.
Min. 42. Córner de Elanga que palmea Joan García
Min. 40. ¡Se le fue arriba la falta a Raphinha!
Y atención que se va al suelo Bruno Guimaraes con molestias físicas.
Min. 39. Newcastle - Barcelona: 0-0
Saca Raphinha una falta peligrosa en la frontal. Las urracas se han hundido en su área.
Min. 38. Disparo de Rashford que pega en un zaguero
Min. 38. Newcastle - Barcelona: 0-0
Poco a poco los culés se han adueñado del partido, ahora solo falta crear peligro real en la portería de Pope.
Min. 36. ¡Tiro mordido al lateral de la red de Raphinha!
Conducción larga y ataque con peligro de los culés. Vaya pase filtró Pedri a Lewandowski... es un genio el canario.
Min. 33. Se dolía Araujo tras un choque con Trippier. Siiiigan
Min. 32. Falta por detrás de Schär a Lewandowski
El polaco dice al colegiado sueco Glenn Nyberg que ya ha recibido cuatro faltas.
Min. 31. Newcastle - Barcelona: 0-0
Elanga es un demonio... la noche puede hacérsele muy larga a Gerard Martín en St James' Park.
Min. 29. Amarilla para Joelinton por un agarrón a Pedri
Min. 26. Newcastle - Barcelona: 0-0
Siguen marcando los de Eddie Howe hombre a hombre con un marcaje al límite. El Barça apenas ha llegado con peligro todavía...
Min. 23. ¡QUÉ PARADÓN DE JOAN GARCÍA!
¡La que le ha sacado a Barnes! ¡De portero de balonmano! Corrió Elanga en velocidad por la derecha y cruzó el balón a la otra banda. Perdonó el Newcastle ante un monumental Joan García.
Min. 21. Newcastle - Barcelona: 0-0
Corrige Trippier tras botar una falta para abortar la contra trepidante que comandaba Rashford. El inglés es una gacela a campo abierto.
Min. 20. Parece que bajan los decibelios en St James' Park
Min. 18. Newcastle - Barcelona: 0-0
¡Otro aviso del Barcelona! ¡Envío milimetrado de Raphinha buscando la cabeza de Lewandowski que repele de puños Pope! Qué peligro de comba.
Min. 17. Primera posesión larga del Barcelona
Min. 15. Newcastle - Barcelona: 0-0
Tiro de Barnes que repele a córner Koundé.
Min. 13. Tienen molestias Livramento y Cubarsí
Min. 11. No se entienden ahora Raphinha y Koundé en la derecha
Min. 10. ¡Primera llegada del Barça! ¡Disparo de Rashford!
Conducción de 50 metros, varias bicicletas ante Trippier y tiro final mordido que se va directamente fuera.
Min. 9. Newcastle - Barcelona: 0-0
Sigue pisando área el equipo inglés, que protagoniza un gran inicio. ¿Cuánto tiempo aguantarán a ese nivel de presión?
Min. 7. El fuera de juego salva ahora al Barcelona
Joan García había salvado el mano a mano, pero el combinado azulgrana está jugando con fuego.
Min. 6. ¡No consiguió rematar Gordon! ¡Clarísima!
Elanga se fue como quiso de Gerard Martín y la puso en el área chica para Gordon, que no conectó con la pelota.
Min. 4. Cada robo de balón de las urracas se celebra como un gol
Min. 2. Newcastle - Barcelona: 0-0
Disparo de Fermín muy desviado desde la media distancia. Confía mucho en su golpeo, eso seguro.
Min. 1. Newcastle - Barcelona: 0-0
¡Se la juega Joan García en la primera jugada! Presión altísima de los de Eddie Howe, que tienen clarísimo lo de morder arriba.
Min. 1. ¡ARRAAANCA EL PARTIDO DE CHAMPIONS!
Newcastle - Barcelona: 0-0. Primera posesión en St James' Park para los culés.
¡Suena el himno de la Chaaaaaampioooooons! Tic, tac...
El rugido de la afición es tan ensordecedor que se ha impuesto a los acordes de la música. Increíble.
¡Ambientazo en St James Park!
Un estadio de los que dan solera al fútbol inglés. Escenario de ensueño para abrir la Champions 2025/26 para el Barça. ¡Suena Hey Jude de los Beatles!
Repasamos las ALINEACIONES oficiales del partido de hoy
- NEWCASTLE UNITED: Nick Pope; Trippier, Schär, Burn y Livramento; Tonali, Joelinton, Guimaraes; Elanga, Barnes y Gordon.
- OFICIAL FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford y Lewandowski.
El PSG visitará al Barcelona en la siguiente jornada
El Barça encara la Champions League con una misión clara: dejar claro desde el primer día que el gran objetivo de la temporada es recuperar la corona europea.
El arranque no será sencillo: tras el Newcastle, el Barça recibirá al PSG de Luis Enrique y Dembélé en la segunda jornada. Flick sabe que puntuar en Inglaterra es clave para evitar dudas en un torneo que ya exige desde el principio.
Flick espera que hayan aprendido de lo ocurrido ante el Inter
Flick insistió en rueda de prensa en que el objetivo es progresar partido a partido: "Sé esto por mi experiencia, siempre se trata de dar lo mejor en cada partido. Se trata de aprender y ser mejor en cada día, de esto se trata también este año. Todo el mundo quiere mostrar lo bueno que es. Tenemos un equipo joven, que quiere aprender. Nos faltan tres jugadores, Lamine no está, Balde y Gavi, y veremos. Somos buenos en todas las posiciones, lo queremos mostrar mañana".
Considera el alemán por tanto que lo ocurrido la temporada pasada en Champions debe ser "un aprendizaje" para los suyos.
Al Barça se le dan bien los equipos ingleses
En lo estadístico, los culés llegan con un sólido aval: solo han perdido dos de sus últimos 17 partidos de fase de grupos o fase liga contra equipos ingleses.
El último precedente entre ambos se remonta a la 2002/ 03, cuando el Barça venció 0-2 en Inglaterra. Antes, quedó grabado el histórico hat-trick de Faustino Asprilla en la Champions 1997/98, que dio a las 'urracas' un triunfo por 3-2
El Newcastle deja a su gran estrella en el banquillo
En el equipo inglés Eddie Howe deja en el banquillo a Woltemade, su gran estrella. El club de St. James Park llegó a un acuerdo con el Stuttgart por el delantero alemán a cambio de 85 millones de euros.
Araujo y Lewandowski, titulares en el 11 de Flick
En el equipo culé Araujo entra en la rotación de centrales, Frenkie de Jong vuelve al once y Lewandowski tiene ya su primera titularidad de la temporada.
El Barcelona hoy jugará con la equipación naranja
El conjunto de Hansi Flick inicia su andadura europea ante el Newcastle en St. James’ Park... y lo hará estrenando camiseta.
Alineación OFICIAL del Newcastle hoy ante el Barça
¡Y tenemos también el 11 del Newcastle! Sale Eddie Howe de inicio con Nick Pope; Trippier, Schär, Burn y Livramento; Tonali, Joelinton, Guimaraes; Elanga, Barnes y Gordon.
Una inversión de 280 millones en fichajes 'urracas'
Eddie Howe tiene un equipo renovado, tras las salidas de Isak (Liverpool) y Kelly (Juventus), y una inversión de 280 millones en refuerzos como Nick Woltemade (Stuttgart), Yoane Wissa (Brentford) y Anthony Elanga (Nottingham).
Décimos en Premier, pero con un 4-0 al Lorient en su último compromiso, los ingleses tratarán de convertir su regreso a Europa en un nuevo vuelo alto.
Alineación OFICIAL del Barcelona hoy en Newcastle
¡Ya tenemos el 11 del Barcelona esta noche ante el Newcastle! Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Rashford y Lewandowski. Cuatro cambios hace Hansi Flick.
Frenkie de Jong, la gran novedad de la convocatoria
La recuperación del centrocampista es la única novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse al Newcastle inglés en la primera jornada de la Liga de Campeones, una cita que se perderán por lesión el delantero Lamine Yamal y otros tres futbolistas.
El internacional neerlandés, que regresó anticipademente del parón de selecciones con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha y no participó en la victoria del domingo ante el Valencia (6-0) en LaLiga, se ha ejercitado con normalidad en los últimos días.
St. James’ Park, un escenario icónico
Enfrente, el Newcastle que solo ha ganado una vez en sus últimos once encuentros como local en Champions, aunque su afición convierte St. James’ Park en uno de los ambientes más intimidantes de Europa.
Raphinha, Lewandowski y... ¿Marcus Rashford?
El Barça llega lanzado a la Champions tras golear al Valencia (6-0) en Liga, un resultado que reforzó la moral del grupo pese a las bajas de Lamine, Gavi, Ter Stegen y Balde.
Flick recupera a Frenkie de Jong y perfila un once con Raphinha por la derecha, Marcus Rashford por la izquierda —conocedor de sobra del fútbol inglés— y Robert Lewandowski como referencia ofensiva tras su regreso con doblete.
En el banquillo aguardan opciones como Dani Olmo, aunque el gran estado de forma de Fermín López podría mantenerle en el once. ¡Lo sabremos enseguida! Tic, tac...
Newcastle - Barcelona: Partido de Champions League en directo | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Newcastle y Barcelona en directo!
Los culés debutan esta noche en la Champions League 2025-26 visitando St. James’ Park, un escenario histórico de la Premier donde las ausencias pesan y la ilusión se dispara.
La baja de Lamine Yamal marca el estreno, pero Hansi Flick confía en la profundidad de su plantilla para empezar con buen pie en la fase liga.
Sigue el Newcastle United - FC Barcelona en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos una noche más! ¡The Chaaaaaaampiooooons!
