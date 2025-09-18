Newcastle - Barcelona en directo online: Partido, goles y resultado de Champions League (0-1)

¡Acaba la primera parte sin goles en St James' Park! Joan García salva las muebles para los culés ante un Newcastle que está mordiendo en su casa.

El portero español salvó de forma magistral un remate de Harvey Barnes en el segundo palo cuando St. James' Park ya celebraba el que hubiera sido el primer gol de su equipo.

Sin Lamine Yamal, el Barcelona apenas generó nada en ataque más allá de algún disparo aislado de Rashford, Raphinha y Lewandowski.