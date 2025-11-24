Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El troleo de Ilia Topuria a Arman Tsarukyan: "Cada vez que nos vemos te quedas paralizado como un pato asustado"

El campeón del peso ligero de la UFC se burló del peleador armenio tras la victoria de éste frente a Dan Hooker.

Ilia Topuria, sobre su posible pelea con Islam Makhachev: &quot;Sabe que le voy a ganar&quot;

Ilia Topuria, sobre su posible pelea con Islam Makhachev: "Sabe que le voy a ganar"

Ilia Topuria, actual monarca del peso pluma del Ultimate Fighting Championship (UFC), estuvo muy pendiente de lo que ocurría en el evento de la UFC celebrado en Qatar y donde se enfrentaron Arman Tsarukyan y Dan Hoooker. El peleador armenio (23-3) sometió al australiano con un triángulo de brazo en el segundo asalto, una victoria que le sitúa como uno de los mejores colocados en la división de las 155 libras para poder retar a Topuria por el cinturón.

El propio Arman Tsarukyan reclamó la oportunidad por el título ante el hispano-georgiana e invicto en la UFC (17-0).

"Todos corren, especialmente Ilia. Solo hay un contendiente número uno: Arman Tsarukyan. No hagan una pelea fácil. Estoy listo para finales de enero. Solo envíame el contrato", aseguró el peleador armenio tras someter a Hooker.

La respuesta de Ilia Topuria no se hizo esperar y llegó en forma de tuit, con un mensaje y un vídeo del propio Topuria en el que se encuentra con Arman Tsarukyan.

"Arman, cada vez que nos vemos en persona te quedas paralizado como un pato asustado sin saber qué hacer. Sabes que te manejo como quiero. Peleo con quien la UFC elija. Y recuerda que te di una bofetada y te reíste, y luego andas por ahí actuando como un gánster. Así que sigue adelante, vas por buen camino... solo unos niveles por debajo de mí, chaval", señaló Topuria en sus redes sociales.

Arman Tsarukyan quiso responder al actual campeón del peso ligero de la UFC y negó que le diera una bofetada como sostiene Topuria.

"Hermano, me tocaste el cuello como si estuviéramos tomando una foto familiar y ahora ¿lo llamas una bofetada? El clip es claro: tu inseguridad es aún más clara. No necesito hacerme el duro para Twitter, mi trabajo está dentro de la jaula. Si quieres saber lo que se siente una verdadera bofetada, estaré encantado de educarte. Hasta pronto, El Pato", respondió irónico Arman Tsarukyan.

