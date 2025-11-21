Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona - Athletic: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el día, hora y dónde ver el Barcelona - Athletic de la jornada 13 de LaLiga EA Sports.

Lamine Yamal y Nico Williams, en un partido de LaLiga EA Sports

Lamine Yamal y Nico Williams, en un partido de LaLiga EA SportsEfe

El Barcelona recibe este sábado al Athletic (16:15 horas) en el primera partido oficial en el renovado Spotify Camp Nou, un regreso que se ha ido retrasando en los últimos meses pero que al fin es una realidad. Barça y Athletic jugarán el primera partido en la historia del renovado estadio culé ante 45.000 espectadores.

Hansi Flick celebró el regreso al Camp Nou y confía en que suponga una dosis extra de energía para sus jugadores.

"Es un campo de fútbol, eso es lo que nos gusta. Estamos contentos. Tenemos que verlo, pero puede darnos mucha energía porque es un estadio más cerrado. Los aficionados saben cuando necesitamos su empuje y nos apoyan mucho, es bueno verlo y sentir la buena conexión que existe con el equipo", apuntó Hansi Flick.

En lo puramente deportivo, el partido se presenta como un duelo con muchas cuentas pendientes entre Athletic y Barcelona, la última el fichaje frustrado este verano de Nico Williams y que generó momentos de muchas tensión entre ambos clubes.

La buena noticia para el Barcelona será el regreso de Joan García a la portería, algo que confirmó el propio Hansi Flick en la rueda de prensa previa al duelo liguero. Raphael Dias 'Raphinha' será suplente y Marcus Rashford es duda por un proceso febril. El preparador de Heidelberg también adelantó ue Raphinha podría disputar "10 o 15 minutos" ante el Athletic, lo que supone "un paso muy grande" para el brasileño.

Pedri sigue sin estar listo para reaparecer y Frenki de Jong es baja por sanción, por lo que Hansi Flick tendrá que improvisar un centro del campo ante el Athletic. Marc Casadó, Fermín y Dani Olmo apuntan a ser la medular del equipo culé.

Si el Barça suma los tres puntos alcanzaría al Real Madrid en lo alto de la clasificación, a la espera de que los de Xabi Alonso jueguen el domingo en el Martínez Valero ante el Elche.

Por su parte, el Athletic aterriza en Barcelona necesitado e puntos tras un irregular primer tercio de campeonato liguero y habiendo sumado 17 de los 36 en juego en las 12 primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Ernesto Valverde podrá contar con Nico Williams para el reto de puntuar en el Camp Nou, un estadio donde ha sumado ocho derrotas y un empate en sus últimas nueve visitas al feudo azulgrana.

Junto a la de Nico, la otra buena noticia en el Athletic es la vuelta de Oihan Sancet, una vez recuperado de la lesión muscular que le hizo perderse los dos últimos encuentros. Lo que habrá que ver es si Ernesto Valverde cuenta con él de titular o no.

Si lo hace, probablemente el navarro sea la única novedad en el once respecto al equipo titular frente al Oviedo, en el que ocupó su puesto en la media punta el joven talento de 18 años Selton, un centrocampista creativo y atrevido que impactó en la Liga de Campeones Juvenil.

Quien no estará en el once titular del Athletic en el Camp Nou es Iñaki Williams, aún no recuperado de otra lesión muscular. Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez también son baja.

Posibles onces del Barcelona - Athletic

  • BARCELONA: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.
  • ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams; y Guruzeta.

Horario y dónde ver el Barcelona - Athletic de LaLiga EA Sports

El Barcelona - Athletic, partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports, se jugará en el Spotify Camp Nou el sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas (horario peninsular).

El partido entre Barcelona y Athletic se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de LaLiga EA Sports.

