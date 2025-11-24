VIDEO | Impresionantes imágenes del volcán Kilauea en erupción

El volcán Kilauea vuelve a sorprender lanzando lava desde su cráter. La imagen es impresionante. En el vídeo de la noticia se puede observar las corrientes de lava, el fuego y el humo del volcán que se encuentra en la isla de Hawái.

Los turistas y visitantes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái pueden ver la erupción en primera persona. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informaba de que se han visto fuentes de lava desde el conducto sur del cráter de la cima del Kilauea por encima de los 400 metros. La lava se ha contenido dentro del cráter de la cima y no ha amenazado viviendas ni edificios.

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. Lleva teniendo erupciones intermitentes desde el 23 de diciembre de 2024.

