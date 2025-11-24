Un muerto y nueve heridos durante un incendio en un chalet de las Rozas, Madrid

Tragedia en el barrio de las Rozas (Madrid), donde un incendio ha dejado una victima mortal y una vivienda destrozada la madrugada de este lunes. El 112 de la Comunidad de Madrid ha comunicado el suceso por su cuenta de la red social X, mediante un post en el que daban más detalles de lo ocurrido.

Informaban, que un hombre de 96 años ha muerto durante el incendio y que otras nueve personas han requerido atención médica por inhalación de humo, entre ellas una mujer de 50 años, que era la cuidadora del anciano.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 4 de la madrugada, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso de un incendio en un chalet situado en la calle Comunidad Castilla y León de Las Rozas. De inmediato, se movilizaron al lugar cinco dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, además de efectivos del SUMMA 112, el SAMU y Protección Civil.

Una persona ha muerto

Al llegar al inmueble, los bomberos localizaron el fuego en una de las habitaciones, concretamente en un dormitorio donde se encontraba el hombre mayor. Afortunadamente, el fuego fue controlado con rapidez, aunque el resto de la vivienda, que tiene varias plantas, resultó muy afectado por el humo.

Los servicios sanitarios del SUMMA 112 han certificado el fallecimiento del anciano y dieron sus servicios a nueve personas con intoxicaciones leves por inhalación de humo. Entre los afectados se encontraba la cuidadora de la víctima, que fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda para recibir tratamiento.

Los bomberos también han revisado las viviendas colindantes, pero por suerte los chalets adyacentes no han sufrido daños por calor ni por humo, según ha informado el propio 112 de la Comunidad de Madrid.

Comienza la investigación

Este suceso ha generado gran conmoción en la localidad, dado el perfil vulnerable de la víctima y la rapidez con la que el fuego se extendió en la habitación, aunque sin propagarse a otras partes del chalet. La Guardia Civil aún no ha detallado qué pudo originar el incendio en ese dormitorio concreto, pero ha abierto una investigación al respecto.

El 112 ha recalcado la rápida coordinación entre bomberos, sanitarios y Protección Civil, que ha evitado un desastre aún mayor en la vivienda y sus alrededores.

Las autoridades locales recuerdan la importancia de contar con detectores de humo instalados en todas las plantas de las viviendas, especialmente en las habitaciones, y de realizar revisiones periódicas para prevenir este tipo de tragedias que, en muchos casos, pueden evitarse.

