Cerezo termina con los rumores: "Es casi imposible que Cristiano venga al Atlético"

Corto pero muy intenso, así podríamos definir el rumor que ha copado la prensa y el pensamiento de muchos atléticos cuando se empezó a relacionar a Cristiano Ronaldo con el equipo rojiblanco.

El portugués, enemigo nº1 en el Wanda Metropolitano, no quiere seguir en el Manchester United y hace días surgió el rumor de un posible interés del Atlético de Madrid y del propio jugador en recalar en el Wanda.

Muchos aficionados colchoneros, la mayoría, no lo veían con buenos ojos, otros sí, la gran parte de madridistas lo habrían entendido como una traición. Sin embargo, en cuanto se ha pronunciado el presidente del club, Enrique Cerezo, las dudas se han despejado, porque como casi siempre, Cerezo es muy contundente.

"No sé quién se ha inventado esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son", aseguró. Además, aprovechó para casi dar por cerrado el mercado de verano: "Tenemos un equipo increíble, no necesitamos nada más. Tenemos un equipo grande y un gran entrenador para afrontar una temporada maravillosa".

Cristiano viaja a Manchester para desbloquear la situación

Cristiano acudió este pasado martes a la ciudad deportiva del United en Carrington junto a su agente Jorge Mendes. La intención no es otra que desbloquear la situación y llegar a un acuerdo para que el club inglés acepte el traspaso del delantero portugués.

El luso quiere jugar la Champions sí o sí y el Manchester solo puede competir en Europa League, de momento la situación es muy delicada para CR7, que busca una opción convincente y rápida para fichar e incorporarse inmediatamente a las filas del equipo, y ya lo haría a destiempo.