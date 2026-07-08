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Didier Deschamps y la designación del argentino Facundo Tello: "Confió plenamente en el trío arbitral"

El seleccionador francés compareció en la previa del duelo ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

Didier Deschamps, en la rueda de prensa en el Boston Stadium

Didier Deschamps, en la rueda de prensa en el Boston Stadium Reuters

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Didier Deschamps, seleccionador francés, ha comparecido este miércoles en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos y ha mostrado su confianza en la designación del colegiado argentino Facundo Tello y sus asistentes, de la misma nacionalidad, para dirigir el partido en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

"Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confió plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que Letexier (árbitro francés que dirigió el polémico Argentina - Egipto de octavos) y sus asistentes", valoró Deschamps.

"Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego", señaló el seleccionador galo.

Didier Deschamps también dejó en el aire la titularidad de Aurélien Tchouameni, pese a reconocer que "se siente mejor".

"No tengo todos los elementos de juicio en cuanto a él. Se siente mejor, pero me he ido del hotel antes de hora esta mañana porque cuesta un poco llegar hasta aquí. Es necesario evaluarlo, pero sí se siente mejor", apuntó Deschamps.

"Veremos más tarde. El resto de jugadores están disponibles", añadió el seleccionador francés.

"No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise"

Por último, Didier Deschamps desveló que han recibido una comunicación de la FIFA en la que se le informa a la Federación Francesa de Fútbol que ha sido rechazado su recurso por la tarjeta amarilla a Michael Olise en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay.

"No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él", confirmó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de este miércoles en Boston.

Por tanto, si Olise viera una tarjeta amarilla y Francia pasara de ronda, el atacante del Bayern Múnich no podría disputar por sanción el choque de semifinales contra el ganador de la eliminatoria entre España y Bélgica.

Horario y eliminatorias de cuartos del Mundial 2026

Francia vs Marruecos | 9 de julio / 22:00 horas

España vs Bélgica | 10 de julio / 21:00 horas

Noruega vs Inglaterra | 11 de julio / 23:00 horas

Argentina vs Suiza | 12 de julio / 03:00 horas

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