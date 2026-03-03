Barcelona - Atlético de Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver en directo la semifinal de la Copa del Rey

El Barcelona recibe este martes al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, un partido en el que los de Hansi Flick se agarran al Camp Nou para remontar el 4-0 de la ida en el Metropolitano y firmar una gesta que le conduzca a la final de La Cartuja. Los antecedentes juegan en contra del Barça, que solo una vez en su historia logró remontar un 4-0 en una eliminatoria, fue ante el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17, cuando los parisinos ganaron 4-0 en la ida y en la vuelta remontaron con un 6-1.

El equipo azulgrana llega al partido en un buen momento de forma, tras golear al Villarreal el pasado sábado (4-1) y con un Lamine Yamal que anotó un hat-trick ante los de Marcelino.

Desde su regreso al Spotify Camp Nou, los de Hansi Flick han sumado diez victorias en diez partidos: Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Eintracht (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0) y Villarreal (4-1), con 31 goles a favor y 5 en contra. El Barça afronta una semana clave, con la semifinal de la Copa del Rey, la vistita liguera a San Mamés y la ida de los octavos de final de la Champions ante el Newcastle.

Flick: "Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer lo imposible, posible"

Hansi Flick apuntó en la previa que su equipo intentará "hacer lo imposible posible" para remontar el 4-0 adverso encajado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

"Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer lo imposible, posible. No es fácil pero no nos rendiremos. Iniciaremos el partido con la intención de dejar la portería a cero y que lo podemos conseguir. Siempre debes creer, seguro que la afición nos dará apoyo. Por ejemplo, cuando tuvimos partidos contra el Dortmund, a cada mitad debemos marcar dos goles, sabemos que es difícil, contra un rival fantástico, nos hicieron mucho daño en el último partido, creo que lo podemos hacer", señaló el entrenador alemán.

Hansi Flick no podrá contar con Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Eric García, Gavi y Andres Christensen. La únicas dudas en el once culé parece el acompañante de Cubarsí en el eje; Cancelo o Balde en el lateral izquierdo; y quién acompañará a Pedri en el medio: Ferran o Dani Olmo.

Simeone rotó en Oviedo pensando en el Barcelona

El Atlético de Madrid aterriza en Barcelona con la gran ventaja que le da el partido de ida (4-0) y con la convicción de que sí marcan en el Camp Nou, el Barcelona estará obligado a hacer cinco o más goles para eliminarles.

Diego Pablo Simeone aseguró que los jugadores están esperando "toda la temporada" poder jugar partidos de "trascendencia" como el que afronta este martes el club colchonero en la disputa de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, un duelo que necesitan jugar "con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe y determinación, sobre todo".

"Nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno que tiene el juego ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos individualmente y con un juego colectivo que ha demostrado la temporada pasada y esta temporada que está siendo de los más competitivos en Europa y en Liga", indicó Simeone.

El entrenador argentino rotó su once en el Tartiere ante el Oviedo (0-1) y hoy se espera su alineación de gala en el Camp Nou, después de que el pasado sábado no jugarán de inicio Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Koke Resurrección, Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Antoine Griezmann.

Onces posibles del Barcelona - Atlético de Madrid de la Copa del Rey

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsi, Gerard Martín, Cancelo o Balde; Pedri, Bernal; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran o Dani Olmo.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente o Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso o Llorente, Koke, Lookman o Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

Horario y dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid de la Copa del Rey

El Barcelona - Atlético de Madrid, partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026, se jugará el martes 3 de marzo a las 21:00 horas en el Camp Nou.

La semifinal de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del encuentro.