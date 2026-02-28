Joan Laporta, 'enloquecido' en la grada del Camp Nou: hace un corte de mangas cantando "madridista el que no bote"

Joan Laporta fue 'pillado' haciendo un corte de mangas en la grada del Spotify Camp Nou mientras presenciaba el partido de LaLiga entre Barcelona y Villarreal (4-1). El gran candidato a volver a presidir el club azulgrana se vino arriba con el hat-trick de Lamine Yamal, pero también con los cánticos antimadridistas...

"bote, bote... madridista el que no bote"... ¡y corte de mangas de Laporta!

El abogado y empresario catalán se levantó como un resorte de su asiento en la grada (el palco lo ocupa ahora Rafa Yuste) cuando parte de la grada del Camp Nou comenzó a cantar "bote, bote, bote, madridista el que no bote", algo que motivó a Laporta para levantarse, botar y después hacer un corte de manga.

Un gesto que presumiblemente iría dirigido a la entidad madridista con la que ahora mismo no existe relación, es más, en los últimos meses los ataques de Laporta al Real Madrid han sido constantes, especialmente desde que el club capitalino insistiera y denunciara los pagos del Barça al exvicepresidente del CTA, Enríquez Negreira.

"Por una vez que al Real Madrid no le regalan un penalti"

Sin ir más lejos, hace una semana, con la derrota del Real Madrid en el Sadar ante el Osasuna, Laporta dijo lo siguiente: "Por una vez que al Real Madrid no le regalan un penalti por algún piscinazo que ha hecho algún jugador de ellos...". Incluso hace unos días protagonizó otra escena con la misma canción de "madridista el que no bote", aunque esta vez estaba subido a un toro elevador.

Los ataques del expresidente culé no quedaron ahí, porque además de cargar contra el club blanco, también lo hace con los árbitros: "Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos". La televisión del Real Madrid estuvo también en el foco: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican".

El Barça afianza el liderato

Por otra parte, el Barça jugó, goleó y mantuvo el liderato al menos una semana más tras golear al Villarreal en el Camp Nou (4-1). Los culés mantienen así cuatro puntos de ventaja con el Real Madrid a la espera de que los de Arbeloa se enfrenten al Getafe este próximo lunes en el Bernabéu.

