Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Balón de Oro 2025

Balón de Oro 2025: hasta 9 españoles nominados

La edición pasada España ganó un doblete histórico con Rodri y Aitana Bonmatí.

Imagen del Bal&oacute;n de Oro

Imagen del Balón de Oro@ballondor

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La revista France Football ha hecho pública la lista de nominados al Balón de Oro 2025. Entre los que destacan nombres como Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha por parte del Barça, y Mbappé, Vinicius y Bellingham representando al Real Madrid. Además, hasta 9 futbolistas del campeón de Europa, el PSG, han entrado en el top: Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Dembélé, Vitinha, Doué, Joao Neves, Fabián y Kvaratskhelia.

De esta lista, los que suenan con más fuerza son Ousmanne Dembélé y Lamine Yamal, los favoritos para hacerse con el galardón que premia al mejor futbolista del año. El joven extremo culé ha cosechado tres títulos con el Barça este año, la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga, además de llegar a semifinales de Champions, y disputar la final de la Nations League, además de haber dejado innumerables detalles de calidad dentro del campo, siendo el jugador que más asistencias ha dado en todas las competiciones con un total de 25, sumando además 18 goles.

Por su parte, Ousmanne Dembélé lo ha ganado todo con el PSG, salvo el Mundial de Clubes, donde cayeron en la final ante el Chelsea. El goleador del equipo parisino sumó 35 dianas y 16 asistencias. Su técnico, Luis Enrique, ha sido el primero en defender la candidatura de su estrella, aunque también los hay que piensan que Vitinha puede tener opciones, al ser el cerebro del juego de un PSG que se convirtió en el mejor equipo de Europa.

Balón de Oro Femenino

En cuanto al Balón de Oro Femenino, España cuenta con hasta seis nominadas: Aitana, Mariona, Alexia, Claudia Pina, Patri Guijarro y Esther. De momento, las españolas han conseguido cuatro galardones consecutivos (dos para Alexia y dos para Aitana), sin embargo, este año las favoritas son Alessia Russo y Chloe Kelly, aunque Mariona tiene posibilidades de colarse entre las favoritas por haber ganado la Champions con el Arsenal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Ross Edgly y un reto imposible, dar la vuelta a Islandia nadando

Ross Edgly

Publicidad

Deportes

Pedro García, utillero del Molinense

De las críticas a la fama: el utillero del Molinense que ha conquistado al mundo del fútbol

Imagen del Balón de Oro

Balón de Oro 2025: hasta 9 españoles nominados

Ter Stegen en una foto de archivo

Ter Stegen se planta: ni se marchará del Barça ni firmará el parte médico

La pelea entre los jugadores de Como y Betis
Fútbol

VIDEO: El amistoso entre Betis y Como termina con una tangana a puñetazo limpio

Balón de la NFL
NFL

ESPN adquiere los derechos de la NFL en un histórico acuerdo

Kayak
Raid

Victoria aplastante del equipo gallego en el Raid Gallaecia 2025

Primer triunfo de la historia de un equipo compuesto únicamente por gallegos

Horseball
Horseball

España gana el oro en el europeo Sub-16 de Horseball

Las categorías inferiores de la Selección Española de Horseball agrandan el medallero de la Federación. Oro para la Sub-16 y bronce para la Sub-21.

Partido entre Athletic y Barça

Multan al Athletic Club con 9.000 euros por "expresiones de odio" contra el Barça en San Mamés

Alexander Zverev

Zverev habla de su cambio de actitud y se equipara con Roger Federer

Elina Svitolina

Svitolina muestra los mensajes de odio que recibió tras la derrota: "Espero que mueras esta noche"

Publicidad