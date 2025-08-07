Balón de Oro 2025: hasta 9 españoles nominados

La revista France Football ha hecho pública la lista de nominados al Balón de Oro 2025. Entre los que destacan nombres como Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha por parte del Barça, y Mbappé, Vinicius y Bellingham representando al Real Madrid. Además, hasta 9 futbolistas del campeón de Europa, el PSG, han entrado en el top: Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Dembélé, Vitinha, Doué, Joao Neves, Fabián y Kvaratskhelia.

De esta lista, los que suenan con más fuerza son Ousmanne Dembélé y Lamine Yamal, los favoritos para hacerse con el galardón que premia al mejor futbolista del año. El joven extremo culé ha cosechado tres títulos con el Barça este año, la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga, además de llegar a semifinales de Champions, y disputar la final de la Nations League, además de haber dejado innumerables detalles de calidad dentro del campo, siendo el jugador que más asistencias ha dado en todas las competiciones con un total de 25, sumando además 18 goles.

Por su parte, Ousmanne Dembélé lo ha ganado todo con el PSG, salvo el Mundial de Clubes, donde cayeron en la final ante el Chelsea. El goleador del equipo parisino sumó 35 dianas y 16 asistencias. Su técnico, Luis Enrique, ha sido el primero en defender la candidatura de su estrella, aunque también los hay que piensan que Vitinha puede tener opciones, al ser el cerebro del juego de un PSG que se convirtió en el mejor equipo de Europa.

Balón de Oro Femenino

En cuanto al Balón de Oro Femenino, España cuenta con hasta seis nominadas: Aitana, Mariona, Alexia, Claudia Pina, Patri Guijarro y Esther. De momento, las españolas han conseguido cuatro galardones consecutivos (dos para Alexia y dos para Aitana), sin embargo, este año las favoritas son Alessia Russo y Chloe Kelly, aunque Mariona tiene posibilidades de colarse entre las favoritas por haber ganado la Champions con el Arsenal.

