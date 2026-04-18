Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: Horario, alineaciones y dónde ver la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan esta noche en la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Madrileños y vascos buscan el primer gran título de la temporada en un partido que enfrentan a los dos únicos supervivientes de los 116 clubes participantes en la competición copera. Simeone frente a Matarazzo, Mikel Oyarzabal frente a Julián Álvarez, Brais ante Griezman…

La Copa del Rey tendrá su colofón esta noche en Sevilla con la gran final, con Atlético de Madrid y Real Sociedad reeditando la única final que jugaron entre ambos hace 39 años. Fue en 1987 y el ganador, en la tanda de penaltis, fue el conjunto donostiarra en la final jugada en La Romareda. La Real Sociedad ha levantado la Copa del Rey en tres ocasiones (1909,1987 y 2020).

Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con diez títulos coperos (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013), el último levantado hace 13 años en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Se esperan los onces de gala por parte de Atlético de Madrid y Real Sociedad esta noche sobre el césped de La Cartuja. El conjunto colchonero, que viene de meterse en semifinales de la Champions tras eliminar al Barcelona, podría salir hoy de inicio con Musso bajo los palos; defensa para Llorente, Pubill, Le Normand o Hancko y Ruggeri.

El centro del campo rojiblanco será el formado por Giuliano, Koke o Barrios, Cardoso y Griezmann. Arriba, la dupla formada por Lookman y Julián Álvarez.

Por su parte, la Real Sociedad saldrá también con su once de gala, con dos dudas: Matarazzo tiene que decidir quién ocupa la portería entre Remiro y Marrero, y quién juega en la banda derecha, con Brais Méndez y Kubo como opciones.

El once de la Real Sociedad apunta a ser el siguiente: Remiro o Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes; Sucic, Guedes, Brais Méndez o Kubo; y Oyarzabal.

Posibles onces del Atlético de Madrid - Real Sociedad

Atlético de Madrid: Juan Musso; Llorente, Pubill, Le Normand o Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke o Barrios, Cardoso, Griezmann; Lookman y Julián Álvarez.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes; Sucic, Guedes, Brais Méndez o Kubo; Oyarzabal.

El Atlético de Madrid ha eliminado a Atlético Baleares (2-3), Deportivo de la Coruña (0-1), Betis (0-5) y Barcelona (4-0 y 3-0) para alcanzar la gran final de la Copa del Rey.

Por su parte, la Real Sociedad ha jugado dos rondas más que el Atlético, eliminando a Negreira (0-3), Reus (0-2), Eldense (1-2), Osasuna (2-2 / 4-3 pp)Alavés (2-3) y Athletic (0-1 y 1-0).

Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de la Cartuja.

El Atlético de Madrid - Real Sociedad, final de la Copa del Rey 2026, se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del partido.