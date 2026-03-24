El Atlético de Madrid oficializa la marcha de Griezmann al Orlando City SC

Antoine Griezmann jugará la próxima temporada en el Orlando City SC de la Major League Soccer (MLS), según ha informado este martes el Atlético de Madrid.

"El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida", informa el club rojiblanco.

"De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas", añade el Atlético de Madrid.

En el comunicado publicado en la página web del club colchonero se recuerda que el futbolista francés "ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018".

"El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales", explica el club rojiblanco.

Comunicado íntegro de la salida de Antoine Griezmann

Acuerdo con el Orlando City SC para la incorporación de Griezmann a partir de la próxima temporada

El máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo reto profesional en la MLS este verano.

El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida.

De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas.

Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro '7' se ha convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, con 211 dianas, por delante de un Luis Aragonés que firmó 173 tantos con nuestra entidad. Además, sus 488 partidos con la rojiblanca le convierten en el cuarto futbolista que más veces ha defendido nuestros colores.

A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018.

El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales.