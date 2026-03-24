Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

El Atlético de Madrid oficializa la marcha de Griezmann al Orlando City SC

El delantero francés se marchará a la Major League Soccer a final de este temporada.

Antoine Griezmann celebra el gol de la victoria ante el Valencia

Antoine Griezmann celebra el gol de la victoria ante el ValenciaEFE

Publicidad

Antoine Griezmann jugará la próxima temporada en el Orlando City SC de la Major League Soccer (MLS), según ha informado este martes el Atlético de Madrid.

"El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida", informa el club rojiblanco.

"De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas", añade el Atlético de Madrid.

En el comunicado publicado en la página web del club colchonero se recuerda que el futbolista francés "ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018".

"El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales", explica el club rojiblanco.

Comunicado íntegro de la salida de Antoine Griezmann

Acuerdo con el Orlando City SC para la incorporación de Griezmann a partir de la próxima temporada

El máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo reto profesional en la MLS este verano.

El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida.

De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas.

Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro '7' se ha convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, con 211 dianas, por delante de un Luis Aragonés que firmó 173 tantos con nuestra entidad. Además, sus 488 partidos con la rojiblanca le convierten en el cuarto futbolista que más veces ha defendido nuestros colores.

A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018.

El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Valverde y Vinícius arrasan... también en el pádel: el momentazo que refleja el buen ambiente del Madrid

Valverde, Brahim, Vinícius y Brahim jugando a pádel

Publicidad

Deportes

Las 5 medallas mundiales de atletismo ya están en casa: "No sabía que había hecho historia"

Las 5 medallas mundiales de atletismo ya están en España: "No sabía que había hecho historia"

El fútbol chapas ha vuelto al patio de un colegio sevillano, los alumnos han aprendido a jugar y se ganan las chapas por su buen comportamiento

Regresa el fútbol chapas al patio de un colegio en Sevilla: "Las intercambian luego en el parque"

Antoine Griezmann celebra el gol de la victoria ante el Valencia

El Atlético de Madrid oficializa la marcha de Griezmann al Orlando City SC

Carlos Alcaraz resta una pelota ante Sebastian Korda en Miami
Tenis

Rick Macci, tras la derrota de Alcaraz en Miami: "Perder es parte de ganar. Nadie permanece invicto"

Hugo Mosshagen, en una imagen de archivo
Suecia

Asesinan a tiros a Hugo Mosshagen, portero de 20 años del BK Forward de Suecia

Natxo González y su histórica ola en Mullaghmore
Surf

Natxo González y una de las mejores olas surfeada en Mullaghmore: "Veo las imágenes y se me caen las lágrimas"

El surfista vasco hace historia con una de las mejores olas jamás surfeada en el icónico spot irlandés. "Es la mejor ola de vida, la mejor ola de mi carrera", reconoce Natxo González.

José María Enríquez Negreira, a su llegada al Instituto de Medicina Legal de Barcelona
Caso Negreira

José María Enríquez Negreira es explorado de nuevo por un forense para valorar si sufre demencia

El exvicepresidente del Comité Técnico Árbitros (CTA) ha acudido este martes al Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para determinar si está en condiciones para declarar en el proceso penal por el denominado 'caso Negreira'.

Carlos Alcaraz, en su partido ante Korda en Miami

La reflexión de Boris Becker tras la derrota de Alcaraz ante Korda en Miami: "Recuerden que..."

Dominika Elischerova posando con un trofeo

Muere una luchadora e influencer de 23 años tras ser arrollada por un camión

Corentin Moutet felicita a Jannik Sinner tras su partido en el Miami Open

Jannik Sinner arrolla a Moutet en Miami y supera un récord de Djokovic en Masters 1.000 vigente desde 2016

Publicidad