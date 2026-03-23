Mbappé: "Se han dicho cosas falsas sobre mi rodilla"

Kylian Mbappé volvió a tener algo más de 20 minutos en la victoria del Real Madrid en el derbi madrileño del Bernabéu, y un día después se ha referido a su lesión de rodilla y a aquellos que han puesto en entredicho su compromiso con el club blanco.

"Se han dicho cosas falsas, estoy acostumbrado a que se digan cosas sin verificar y sin fundamento"

"La rodilla está bien. Va a mejor. Va bastante bien y sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un atleta de alto nivel y estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento", explicó el delantero galo en un evento publicitario.

Mbappé, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, dejó claro que se encuentra completamente recuperado y listo para lo que venga, por lo que se intuye que este domingo, según sus propias palabras, estaba para ser titular, aunque no lo viese así Álvaro Arbeloa.

"Estoy al 100%"

"Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial", sentenció el de Bondy.

El ex del PSG seguramente contará con minutos en los partidos amistosos que disputará la selección francesa ante Brasil y Colombia en Estados Unidos. Este lunes, a su llegada a la concentración, saludó a Deschamps, que le dejó un 'recadito': "Ah, llegas a tiempo. Entonces está bien, Kiki. Vamos, date prisa".

Kylian se ha perdido cinco partidos entre finales de febrero y mediados de marzo, encuentros que el Real Madrid ha resuelto con cuatro victorias (Benfica, Celta, Manchester City y Elche) y una derrota ante el Getafe. Sí que disfrutó de 20 minutos en los últimos dos duelos ante City en el Etihad y ante el Atleti en el Bernabéu. Desde su baja, Vinicius ha cogido más protagonismo marcando cinco goles y repartiendo una asistencia.

Aun así, Mbappé ha marcado 23 goles en Liga (pichichi), dos en Copa del Rey y 13 en la Champions League, donde ha disputado apenas nueve encuentros, curiosamente tres ante el City (el de fase de grupos y los dos de eliminatoria) y la vuelta de 1/16 ante el Benfica.

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