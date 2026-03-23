Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Mbappé: "Se han dicho cosas falsas sobre mi rodilla"

El delantero sale al paso para hablar de su rodilla y de ciertos rumores que dejan entrever que se ha 'borrado'.

Mbapp&eacute; durante el Real Madrid-Atl&eacute;tico

Mbappé durante el Real Madrid-AtléticoEFE

Publicidad

Kylian Mbappé volvió a tener algo más de 20 minutos en la victoria del Real Madrid en el derbi madrileño del Bernabéu, y un día después se ha referido a su lesión de rodilla y a aquellos que han puesto en entredicho su compromiso con el club blanco.

"Se han dicho cosas falsas, estoy acostumbrado a que se digan cosas sin verificar y sin fundamento"

Kylian Mbappé

"La rodilla está bien. Va a mejor. Va bastante bien y sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un atleta de alto nivel y estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento", explicó el delantero galo en un evento publicitario.

Mbappé, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, dejó claro que se encuentra completamente recuperado y listo para lo que venga, por lo que se intuye que este domingo, según sus propias palabras, estaba para ser titular, aunque no lo viese así Álvaro Arbeloa.

"Estoy al 100%"

"Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial", sentenció el de Bondy.

El ex del PSG seguramente contará con minutos en los partidos amistosos que disputará la selección francesa ante Brasil y Colombia en Estados Unidos. Este lunes, a su llegada a la concentración, saludó a Deschamps, que le dejó un 'recadito': "Ah, llegas a tiempo. Entonces está bien, Kiki. Vamos, date prisa".

Kylian se ha perdido cinco partidos entre finales de febrero y mediados de marzo, encuentros que el Real Madrid ha resuelto con cuatro victorias (Benfica, Celta, Manchester City y Elche) y una derrota ante el Getafe. Sí que disfrutó de 20 minutos en los últimos dos duelos ante City en el Etihad y ante el Atleti en el Bernabéu. Desde su baja, Vinicius ha cogido más protagonismo marcando cinco goles y repartiendo una asistencia.

Aun así, Mbappé ha marcado 23 goles en Liga (pichichi), dos en Copa del Rey y 13 en la Champions League, donde ha disputado apenas nueve encuentros, curiosamente tres ante el City (el de fase de grupos y los dos de eliminatoria) y la vuelta de 1/16 ante el Benfica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: Horario y dónde ver los dieciseisavos del Masters de Miami en directo

Alcaraz durante el partido ante Fonseca en Miami

Publicidad

Deportes

Paula Badosa en la Billie Jean King Cup

Badosa se sincera: "A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí"

Mbappé durante el Real Madrid-Atlético

Mbappé: "Se han dicho cosas falsas sobre mi rodilla"

Valverde, Brahim, Vinícius y Brahim jugando a pádel

Valverde y Vinícius arrasan... también en el pádel: el momentazo que refleja el buen ambiente del Madrid

Fernando Alonso en el GP de Australia
Fórmula 1

Jak Crawford sustituirá a Fernando Alonso en el inicio del GP de Japón

Sardar Azmoun durante un partido con la selección iraní
Mundial

Irán fulmina de su selección a Sardar Azmoun acusándole de 'traidor a la patria' por una foto

Carlos Alcaraz, cabizbajo en el partido ante Korda
Análisis

La sorprendente reacción de Justine Henin a la derrota de Alcaraz en Miami: "Se beneficiará de ello"

La leyenda del tenis belga analiza la derrota del murciano ante Korda.

Alcaraz en el Masters de Miami 2026
Tenis

Patrick Mouratoglou, sobre la última derrota de Alcaraz en Miami: "Creo que está aburrido porque..."

El conocido técnico francés ha reflexionado tras el desliz de Alcaraz ante Korda: "Me da la sensación de que los Masters 1.000 ya no...".

Carlos Alcaraz, en su partido ante Korda

El sufrimiento de Carlos Alcaraz ante Korda: "¡No puedo más! Me quiero ir a casa..."

Nadal y Thiem posan juntos en la foto antes de la final

Thiem recuerda lo que sintió tras jugar las finales de Roland Garros ante Nadal: "Es una de las peores cosas que he experimentado"

Vinícius celebra un gol ante el Atlético de Madrid

Vinícius, tras su doblete ante el Atlético: "Cuando llega este momento de la temporada... siempre mejoro"

Publicidad